Tensiuni în Londra. Un marș organizat de extrema dreaptă are loc simultan cu o contramanifestaţie anti-rasistă

13-09-2025 | 15:03
protest uk
Profimedia

Zeci de mii de persoane erau aşteptate sâmbătă la Londra, la iniţiativa lui Tommy Robinson, o figură proeminentă a extremei drepte britanice, pentru o manifestaţie pe care acesta o descrie drept „un protest în sprijinul libertăţii de exprimare”.  

Aura Trif

Acest miting are loc după o vară marcată de manifestaţii anti-imigraţie în faţa hotelurilor care găzduiesc solicitanţi de azil, larg mediatizate pe reţelele sociale de către activist. O contramanifestaţie iniţiată de o organizaţie anti-rasistă, Stand Up To Racism UK, va avea loc sâmbătă, la aceeaşi oră, la prânz, în centrul capitalei britanice, relatează AFP.

De luni de zile, Tommy Robinson prezintă această adunare ca fiind „cea mai mare manifestaţie dedicată libertăţii de exprimare”. Organizatorii au anunţat prezenţa mai multor personalităţi de dreapta şi de extremă dreapta, britanice şi străine, printre care Steve Bannon, fostul consilier al preşedintelui american Donald Trump. Preşedintele partidului francez de extremă dreapta Reconquête, Eric Zemmour, şi-a confirmat şi el prezenţa.

Alte apeluri la mobilizare ale susţinătorilor lui Robinson au adunat în trecut mii, chiar zeci de mii de persoane, cum ar fi în iulie 2024, când au fost între 20.000 şi 30.000, potrivit estimărilor organizaţiei anti-rasiste Hope Not Hate.

Participanţii au fost chemaţi să se întâlnească la ora prânzului, înainte de a mărşălui spre Whitehall, centrul puterii politice a ţării.

Tyler Robinson
„Era un copil obişnuit”. Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk

Poliţia din Londra a anunţat că va mobiliza aproximativ 1.000 de agenţi pentru a se asigura că „ambele manifestaţii se vor desfăşura paşnic”.

Cine este Tommy Robinson

Tommy Robinson, în vârstă de 42 de ani, pe numele său real Stephen Yaxley-Lennon, este fondatorul fostului grup English Defence League (Liga Apărării Engleze), provenit din mişcarea huliganilor din fotbal.

„Ieşiţi pentru ţara voastră, ieşiţi pentru libertate, ieşiţi pentru copiii voştri şi ieşiţi pentru Charlie Kirk”, a declarat el joi pe X, referindu-se la influencerul conservator american Charlie Kirk, purtătorul de cuvânt al tinerilor trumpişti, care a fost ucis miercuri prin împuşcare în Statele Unite.

Cunoscut pentru poziţiile sale anti-imigraţie şi anti-islam, Tommy Robinson a fost condamnat de mai multe ori, în special pentru tulburarea ordinii publice. A fost închis în 2018 pentru sfidarea instanţei, apoi în 2024 pentru că a repetat remarci defăimătoare la adresa unui refugiat.

Eliberat în mai, el a primit sprijinul miliardarului american Elon Musk.

Tommy Robinson va fi judecat din nou în octombrie 2026 pentru că a refuzat să dea codul PIN al telefonului său mobil, pe care poliţia i l-a cerut în temeiul puterilor extinse de care dispune în cadrul legii privind terorismul din 2020.

Acest subiect al libertăţii de exprimare, care se află în centrul unei dezbateri publice în Marea Britanie de câteva luni, a fost reluat la începutul lunii septembrie, când poliţişti înarmaţi au arestat la aeroportul Heathrow din Londra un creator de seriale acuzat că a difuzat mesaje ostile faţă de persoanele transgender.

Dezbaterea este adesea lansată de dreapta şi extrema dreaptă, dar a fost invocată şi în legătură cu sutele de arestări ale manifestanţilor care şi-au exprimat sprijinul pentru grupul Palestine Action, clasificat ca „organizaţie teroristă” de către guvern.

În faţa protestelor, premierul Keir Starmer s-a declarat „foarte mândru” de „lunga tradiţie a libertăţii de exprimare” din ţară, pe care „o va apăra întotdeauna”.

Sursa: News.ro

Etichete: Marea Britanie, protest,

Dată publicare: 13-09-2025 14:38

