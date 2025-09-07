Aproape 900 de arestări în Londra la protestele pro Palestina. Zeci de mii de manifestanți sfidează interdicția guvernului

Stiri externe
07-09-2025 | 17:24
protest londra palestina
AFP

Poliţia a arestat 890 de persoane la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupului Palestine Action, sâmbătă, adăugându-se la alte sute de persoane din Marea Britanie de la interzicerea, foarte criticată, a acestei organizaţii.

autor
Sabrina Saghin

Forţele de ordine au avertizat că vor reţine orice persoană care îşi va afişa sprijinul explicit pentru această mişcare, clasificată ca „teroristă” de guvernul laburist la începutul lunii iulie, în urma unor acte de vandalism, în special asupra unei baze a forţelor aeriene.

Cu toate acestea, câteva sute de persoane au sfidat riscul sâmbătă, începând de la mijlocul zilei, în faţa Parlamentului britanic, fluturând pancarte cu mesajul „Mă opun genocidului. Susţin Palestine Action”.

În total, Poliţia Metropolitană a anunţat duminică că a arestat 890 de persoane: 857 pentru sprijinirea unei organizaţii interzise în temeiul legislaţiei privind terorismul şi 33 pentru alte infracţiuni, dintre care 17 pentru violenţă împotriva poliţiştilor.

Violențe și tensiuni la manifestații

„Violenţa cu care ne-am confruntat în timpul operaţiunii a fost coordonată şi condusă de un grup de persoane, multe dintre ele purtând măşti pentru a-şi ascunde identitatea, cu scopul de a crea cât mai multă dezordine posibil”, a denunţat într-un comunicat Claire Smart, o responsabilă a Poliţiei Metropolitane.

Citește și
incendiu londra
Doi arestați, printre care un minor de 15 ani, pentru „incendiere intenționată” la un restaurant din Londra

Cu o zi înainte, ea denunţase deja un nivel „intolerabil” de violenţă, descriind agenţi care „au fost loviţi, scuipaţi şi vizaţi cu obiecte aruncate de manifestanţi”.

În timpul adunării, organizate de asociaţia Defend Our Juries, au izbucnit tensiuni între forţele de ordine şi participanţii care încercau să împiedice arestările, a constatat o jurnalistă AFP.

Guvernul nostru a decis să interzică o organizaţie. Este total deplasat şi ar trebui să petreacă mai mult timp încercând să oprească genocidul (din Gaza) decât să încerce să oprească demonstraţiile”, a denunţat pentru AFP Nigel, 62 de ani, directorul unei companii de reciclare.

El a fost reţinut de poliţie, în timp ce alţi manifestanţi strigau „Ruşine!” către forţele de ordine.

Poliţia din capitala britanică a declarat că a mobilizat peste 2.500 de agenţi pentru a supraveghea o serie de manifestaţii pro-palestiniene pe parcursul zilei, printre care un marş de susţinere care, potrivit poliţiei, a reunit peste 20.000 de persoane şi a dus la „foarte puţine arestări”.

Controverse internaționale și context geopolitic

Înainte de a fi interzisă, organizaţia Palestine Action denunţa „complicitatea britanică” cu statul Israel, în special în ceea ce priveşte vânzările de arme.

Această interdicţie a fost considerată „disproporţionată” de ONU şi denunţată de organizaţii de apărare a drepturilor omului şi de personalităţi precum regizorul britanic Ken Loach sau scriitoarea irlandeză Sally Rooney.

Înainte de mobilizarea de sâmbătă, peste 800 de persoane fuseseră deja arestate din iulie, iar 138 fuseseră acuzate de sprijinirea sau incitarea la sprijinirea unei organizaţii teroriste. Majoritatea riscă şase luni de închisoare.

Cei consideraţi organizatori ai adunărilor riscă până la 14 ani de închisoare.

Cofondatoarea Palestine Action, Huda Ammori, a avut permisiunea de a contesta în instanţă interzicerea mişcării. O audiere este prevăzută pentru luna noiembrie.

De la începutul ofensivei israeliene în Gaza, declanşată de atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023, în Marea Britanie au loc în mod regulat manifestaţii importante de sprijin pentru palestinieni.

Acesta a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale.

Represaliile israeliene au provocat cel puţin 64.368 de morţi în Gaza, majoritatea femei şi copii, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.

Sursa: News.ro

Etichete: protest, londra, Palestina,

Dată publicare: 07-09-2025 17:24

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Campania din Londra împotriva muzicii date tare în transportul public: un model necesar și pentru București
Stiri externe
Campania din Londra împotriva muzicii date tare în transportul public: un model necesar și pentru București

Ți s-a întâmplat vreodată să stai într-un tren sau într-un autobuz și, deși ai căști în urechi, propria ta muzică sau podcast să fie acoperite de cineva care redă un videoclip cu sunetul la maximum?

Doi arestați, printre care un minor de 15 ani, pentru „incendiere intenționată” la un restaurant din Londra
Stiri externe
Doi arestați, printre care un minor de 15 ani, pentru „incendiere intenționată” la un restaurant din Londra

Două persoane, printre care un adolescent, au fost arestate în legătură cu un presupus atac incendiator asupra unui restaurant din estul Londrei, care a provocat rănirea gravă a cinci persoane.

Rusia a sancționat peste 20 de jurnaliști britanici pentru răspândirea de „narațiuni antirusești”
Stiri externe
Rusia a sancționat peste 20 de jurnaliști britanici pentru răspândirea de „narațiuni antirusești”

Ministerul rus de Externe a adăugat miercuri pe lista sa cu sancțiuni 21 de cetățeni britanici din zona presei, ca represalii după sancțiunile anunțate mai devreme de Londra împotriva unor companii din Kârgâzstan.

Recomandări
Primele două moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului au fost respinse. Bolojan: „E doar zgomot”
Stiri Politice
Primele două moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului au fost respinse. Bolojan: „E doar zgomot”

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţia cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă
Stiri Politice
Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă

Votul pe prima moțiune de cenzură, dezbătută duminică în Parlament pe tema sănătății, a fost blocat câteva minute după ce AUR a cerut apel nominal pentru verificarea cvorumului.

Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian
Stiri externe
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28