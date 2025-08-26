Campania din Londra împotriva muzicii date tare în transportul public: un model necesar și pentru București

Ți s-a întâmplat vreodată să stai într-un tren sau într-un autobuz și, deși ai căști în urechi, propria ta muzică sau podcast să fie acoperite de cineva care redă un videoclip cu sunetul la maximum?

Problema a devenit atât de mare la Londra, încât primarul Sadiq Khan a lansat o campanie prin care îi încurajează pe utilizatorii transportului public să poarte căști, pentru a preveni deranjul, scrie Independent.co.uk.

Afișele vor începe să apară pe linia Elizabeth începând de marți (26 august), reamintindu-le călătorilor de noile reguli de etichetă, ca parte a campaniei mai ample „Travel Kind”. Pe parcursul toamnei, campania va fi extinsă și la autobuze și alte servicii.

Seb Dance, viceprimarul Londrei responsabil de transporturi, a declarat:

„Marea majoritate a londonezilor folosesc căști când călătoresc cu transportul public în capitală, dar mica parte care redă muzică sau videoclipuri cu sunetul dat tare poate fi o adevărată pacoste pentru ceilalți pasageri și le perturbă direct călătoria. Noua campanie a va reaminti și va încuraja londonezii să fie mereu atenți la ceilalți pasageri.”

Această practică a primit acum un nou nume: „bare beating”, adică actul de a lăsa sunetul de pe telefon să răsune în tot vagonul, în loc să fie ascultat cu căști.

Navetiștii se plâng de multă vreme de aceste persoane zgomotoase care dau muzica, videoclipurile sau convorbirile telefonice pe difuzor, spre enervarea celorlalți pasageri.

În București, STB are doar recomandări, nu și reguli clare

Societatea de Transport Bucureşti – STB SA are o rubrică de ‘recomandări pentru o călătorie civilizată’, în care amintește despre evitarea utilizării telefonului și a ascultării de muzică în vehicule, pentru a nu-i deranja pe ceilalți călători.

Recomandări pentru o călătorie civilizată:

nu consumaţi alimente şi băuturi în vehicule;

nu aruncați resturile menajere în vehicule sau în stațiile de transport;

nu puneți picioarele pe scaune;

evitați pe cât posibil să vorbiți la telefon și să ascultați muzică în vehicule, pentru a nu-i deranja pe ceilalți călători;

cedați locul pe scaun persoanelor în vârstă, gravidelor sau copiilor;

nu încurajați comerțul ambulant şi persoanele care apelează la mila călătorilor;

transportarea animalelor de companie este permisă, însă doar în cazul câinilor însoțiți care au lesă și botniță, ori a animalelor mici ținute în brațe, dar cu respectarea prevederilor OUG nr. 55/2002.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













