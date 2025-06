20 de persoane au supraviețuit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în SUA, la scurt timp după decolare. FOTO&VIDEO

”Nu au existat victime”, a anunţat într-un comunicat duminică un purtător de cuvânt al Poliţiei din Tullahoma, unde a avut loc accidentul, Lyle Russell.

El a precizat că 20 de pasageri şi membri ai echipajului se aflau la bordul avionului cu două motoare, cu elice, de tip DeHaviland DH-6 Twin Otter.

”Trei persoane au fost evacuate cu eclicopterul pentru a primi îngrijiri medicale, iar alta a fost transportată rutier, din cauza unor răni mai grave”, a anunţat purtătorul de cuvânt.

Happening Now: Coffee County - THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/fAeAa72Wxc