Noi imagini cu operațiunea ”Web” a ucrainenilor. Dronele au făcut prăpăd. Rușii au pierdut mai multe bombardiere legendare

Acest lucru reiese din imaginile din satelit publicate pe 4 iunie de proiectul OSINT AviVector, specializat în analiza imaginilor din satelit ale aerodromurilor.

Imaginea, realizată de Airbus Defence and Space pe 3 iunie, arată patru avioane Tu-95 distruse și un An-12.

Avionul Tupolev Tu-95 costă peste 26 milioane de dolari.

Alte imagini ale aerodromului arată alte avioane și elicoptere, inclusiv un bombardier supersonic Tu-22, care nu au fost avariate în atac.

Înainte de publicarea imaginilor din satelit, analiștii OSINT, pe baza înregistrărilor video disponibile, au presupus că trei până la cinci aeronave strategice au fost distruse pe aerodromul Olenya.

