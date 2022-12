„Otrava” de pe internet. Cât de periculoase pot fi medicamentele neautorizate vândute ca fiind naturale, în mediul online

Puteți verifica pe site-ul Ministerului Sănătății dacă un produs este avizat sau nu. Inspectorul Pro a dus la analiză suplimente pentru slabit și a găsit în ele ingrediente interzise. De asemenea, a descoperit că în spatele reclamelor mincinoase apar medici ale căror identități sunt folosite fraudulos.

Pe internet, suntem asaltați de reclame înșelătoare la tot felul de suplimente alimentare-fantomă, care ne sunt prezentate ca fiind din plante. Ne vrăjesc cu tratamente miraculoase pentru aproape orice boală. Și ne promit că topesc grăsimea fără diete sau sport.

Printre ele, picăturile Ideal Slim, care ne-au fost reclamate de cumpărători dezamăgiți de rezultat. Din prezentare, ar fi vorba de un supliment alimentar pentru slăbit din ingrediente naturale.

Un recipient de 20 de mililitri se vinde cu 159 de lei, dar după ce plasezi comandă, te sună un operator și afli că de fapt costă 179 de lei. Prețul nu ar fi fost actualizat, pe site. Ești obligat să cumperi minim două produse.

Plata se face doar numerar când primeșți coletul, printr-o firmă de curierat. Am dus picăturile, pentru analiză, la Institutul pentru Bioresurse Alimentare, pe scurt IBA. Niciun supliment din plante nu are voie să între pe piață din România fără să fie verificat și avizat în prealabil de această instituție.

Aceste picături pentru slăbit nu sunt autorizate. Ingredientele sunt prezentate înșelător ca fiind "naturale". Conform prospectului, picăturile conțin mai multe produse chimice, printre care un amino acid și picolinat de crom.

Am încercat să dăm de urmă comerciantului, pentru explicații. La telefon, operatorul ne-a spus că produsul vine din Portugalia. Dar din factură, care ridică și ea de altfel multe suspiciuni, aflăm că ar fi vândut de fapt de o firmă din Manchester, Marea Britanie. Căutăm pe internet și aflăm că societatea ar fi fost dizolvată în 2019. Pe colet, la expeditor, apare firma PINO MEDORO SRL și o adresă din Giurgiu. Am mers acolo. Într-o casă neîngrijită, am găsit două femei care pregăteau colete pentru expedire.

Între timp, și-a făcut apariția un bărbat, care ne-a spus că lucrează pentru PINO MEDORO și că firma se ocupă doar de distribuția produselor.

Angajat firmă: Firma-mamă este din Estonia și ei se ocupă în România cu site-uri, cu tot. Suntem muncitorii care facem coletul. Nici nu luăm banii, nici nu producem nimic nimic.

Reporter: Și produsele de unde vin?

Angajat firmă: Vin din toată comunitatea europeană.

Reporter: De exemplu, picăturile de slăbit de unde vin?

Angajat firmă: Din comunitatea europeană.

Reporter: De unde anume?

Angajat firmă: Nu știu.

Autoritățile, neputuncioase în fața escrocilor

Am luat legătură telefonic și cu un bulgar, care ne-a spus că este proprietarul PinoMedoro. La fel că și celălalt individ, a declarat că se ocupă doar de expedierea produselor. În acte, firma înființată în 2020, are un singur salariat, iar anul trecut a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de euro.

Ne-a precizat că pentru alte informații suplimentare, trebuie să ne adresăm în scris, printr-un mail. Am făcut-o, dar la cele mai multe întrebări, nu ne-a răspuns. Reprezentanții firmei ne-au declarat doar că nu au știut că produsele au nevoie de autorizare din partea autorităților noastre, că au anunțat furnizorul de problemele sesizate de noi și vor retrage picăturile de la vânzare. Am reclamat aceste picături la Protecția Consumatorilor. Inspectorii au mers în Giurgiu, pentru control, dar depozitul dispăruse. O practică obișnuită pentru astfel de comercianți.

De altfel, în zona comerțului online, autoritățile devin neputincioase când vine vorba de sancționarea escrocilor.

Produsul arătat de noi este doar unul dintre zecile care se vând, ilegal, pe internet. Și care nu fac altceva decât să exploateze disperarea oamenilor care, de multe ori, duc o lupta nemiloasă cu boală. Comercianții fac trimiteri la tot felul de instituții și studii care nu există.

Folosesc mărturiile false ale unor așa ziși pacienți cu chipuri "împrumutate". Sunt furate identitățile unor medici care apar ca giranți ai suplimentelor fantomă. Cum s-a întâmplat și în cazul picăturilor de slăbit. O căutare pe Google a fotografiilor de pe site ne arată că medicul endocrinolog Alexandrescu Ciprian din România devine doctor Taras Pavlenko din Ucraina. La fel și în cazul altor medici. Chiar dacă ar fi reali, legislația are niște prevederi clare.

În plus, legea interzice cape etichete sau în orice fel de comunicare, să apară mențiuni potrivit cărora suplimentele alimentare ar preveni, trata sau vindeca o boală. Antonela Burlacu este medic endocrinolog.

Antonela Burlacu, medic endocrinolog: „Să nu uităm că și mătrăgună este o plantă, deci nu tot ce vine din natură, nu tot ce este verde, nu tot ce poarta eticheta natural, naturist este sănătos”.

De-a lungul carierei sale, a avut două paciente care au fost la un pas să moară după ce a ficatul le-a fost afectat din cauza unor pastile de slăbit. Din fericire, și-au revenit.

Antonela Burlacu, medic endocrinolog: „Pot acționa la nivelul ficatului și rinichiului în special. unele pot acționa la nivelul cordului, pot să reducă bătăile inimii sau sa le accelereze”.

Legea suplimentelor alimentare

Vitaminele și suplimentele sunt considerate produse alimentare. Substanțele farmaceutice nu au ce caută în compoziția lor. Specialiștii de la IBA au constatat că cele mai des modificate sunt compozițiile produselor pentru slăbit și ale celor pentru îmbunătățirea vieții sexuale.

De un an, avem o lege a suplimentelor alimentare, dar nu oferă suficiente instrumente pentru reglementarea acestui domeniu, care se află în curtea ministerului sănătății. Campaniile de educare a consumatorilor, așa cum se întâmplă în alte țări, nici nu au fost aduse în discuție pentru că nu există nici finanțare, nici interes.

Controale s-au făcut in acest an, dar în magazinele fizice. Amenzile date în acest an de către Inspecția Sanitară de Stat și de ANPC însumează 130.000 de euro. Concluzia este că trebuie să ne protejăm singuri. Se poate verifică dacă un supliment este autorizat sau nu, pe site-ul Ministerul Sănătății și pe cel al IBA. Și avem de unde alege, pentru că în România sunt, în prezent, peste 5.300 de vitamine și suplimente alimentare avizate.

