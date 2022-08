Inspectorul PRO a descoperit minori exploatați pentru munca la negru de patronul unei terase de pe litoral

Și-au cerut drepturile în repetate rânduri, dar au fost duși cu vorba. Inspectorul Pro a aflat despre acest abuz şi a sesizat Inspectoratul Teritorial de muncă.

Terasa se află la etajul unei clădiri din centrul stațiunii Neptun. Pare înțepenită în timp, fără lucrări de renovare sau modernizare, dar cu prețuri demne de un restaurant cu pretenții. Ne-am dat drepți clienți și ne-am petrecut o seară acolo.

Reporter: „Câți ani ai tu?”

Băiat: „18 ani.”

Reporter: „Împliniți?”

Băiat: „Da.”

Reporter: „Bine că muncești.”

Băiat: „Da.”

Reporter: „De unde ești?”

Băiat: „Din Călărași. De la țară, eu.”

Reporter: „Și cum e aici la muncă?”

Băiat: „Bine."

Aproape toți cei care munceau erau tineri. Unii, minori. Au lucrat până după miezul nopții, deși legea e clară: cine nu are 18 ani încetează activitatea la ora 22. Și nu are voie să muncească mai mult de șase ore pe zi. Printre ei, Maria, pe post de picol. Am stat de vorbă cu ea a doua zi. Atunci ne-a povestit că muncește fără forme legale și că i-a cerut de mai multe ori patronului să rezolve această problemă.

Maria: „În seara asta semnăm contractele?”

Patron: „Normal. Contractele sunt pe sus, pe-acolo, nu am avut timp nici să vi le dau să le semnați."



Maria: "N-am semnat niciun contract, nici măcar nu am văzut vreun contract.”

Reporter: „Când voi l-ați întrebat de contracte, de bani, ce vă spune?”

Maria: „În fiecare zi, ne ocupăm mâine sau săptămână viitoare, de luni, același lucru în fiecare zi."

Maria este încă elevă la liceu și a venit pe litoral dintr-un sat din Călărași. Oferta de angajare a găsit-o pe un site cu anunțuri. La fel Bogdan, un tânăr de 17 ani din București. Acesta a vorbit la telefon cu patronul terasei din Neptun și a plecat la mare cu aprobarea părinților. Cazarea făcea parte din înțelegere. Când a ajuns în stațiune, a descoperit că trebuie să stea înghesuit cu alţi tineri într-o locuință dintr-un bloc insalubru.

Timp de o săptămână, Bogdan a muncit atât pe terasă, cât și în bucătărie. După spusele lui, tot fară contract și tot fară salariu.

Bogdan: „Munceam de dimineața de la ora 10, după aia luam o pauză între orele 12:00-2:00, luam o pauză de-o oră, două, după aia lucram seara până la unu jumate-doua dimineața. Și ceilalți la fel. Nu am semnat nici măcar o foaie, nimic nu am semnat de când am ajuns acolo.”

Reporter: „Dar v-a spus ceva de contractele de muncă?”

Bogdan: „Nu, întotdeauna când aduceam noi vorba de contracte, încerca să evite subiectul.”

Reporter: „Dar semnătură, medicina muncii, ceva a făcut?”

Bogdan: „Nimic, absolut nimic."

Când s-a dus să-și lămurească situația, patronul nu i-a oferit nimic concret, doar l-a dus cu vorba. Ba mai mult, s-a arătat supărat de îndrăzneală băiatului de a-și cere drepturile.

Patron: „Tu ești omul meu, la dispoziția mea. Eu decid ce faci tu. Te-ai gândit prost, nu ai cum să te gândești tu să îmi spui ce să faci tu. Dacă vrei să stai bine, dacă nu, nu nicio supărare, ești prea dificil și nu-mi place. Deja mă încarci negativ. Ţi-ai pierdut toate șansele, puteai să stai lângă un șmecher internaţional"

În faţa celorlalți tineri, patronul a avut alt discurs. A susținut că l-a scos pe Bogdan din registrul de evidență a salariaților, pe scurt Revisal, pentru că l-ar fi supărat. Discuția a avut loc în taxiul pe care individul îl conduce prin Neptun.

Patron: „M-am enervat pe Ionuț că e un idiot și l-am scos de pe revisal și mă gândesc dacă îl mai țin. Oamenii care sunt proști nu merita să stea pe aici că îmi strică personalul."

Patronul terasei este Mihail Lucian Zuica Vanini. În prezent, are terasa din Neptun. Firma și-a deschis-o anul trecut, când, în hârtii, a avut doar patru angajați. Noi l-am așteptat la local și i-am cerut să lămurească situația celor care muncesc pe terasa.

Reporter: „Câte ore muncesc ei pe zi?

Patron: „Unii două ore, alții șase ore, alții opt ore. Depinde deocamdată cei care au 18 ani nu au voie decât șase ore.”

Reporter: „Și muncesc șase ore?”

Patron: „Unii seara, alții după-amiază. Și aveți contracte individuale de muncă cu ei?”

Patron: „Absolut. Încheiate pe șase ore. Pe două ore, două ore.”

Fără să-și dea seama, a recunoscut că nu are contractele încheiate pe normă întreagă, deși tinerii muncesc mai mult de două ore zilnic. În ceea ce-l privește pe Bogdan, acesta s-a întors acasă, în București, a doua zi după discuțiile avute cu patronul terasei.

Reporter: „Băiatul care a plecat ce contract avea?”

Patron: „Două ore.”

Reporter: „A muncit mai mult de două ore.”

Patron: „Nu, nu.”

Reporter: „Cu cât l-ați plătit pe el?”

Patron: „Are transferurile, trebuie să își ia statul de plată, să semneze, trimitem normal acasă, statul de plată.”

Reporter: „Dar contractul I l-ați dat? El din prima zi în care a venit trebuia să semneze un contract de muncă. El a semnat acel contract? El a fost înregistrat în Revisal. Legea spune în felul următor. Legea spune că trebuie să semneze un contract individual de muncă.”

Patron: „Și o să-I trimitem contractul de muncă. Avem contracte cu toți cei care stau la muncă. ”

Reporter: „Semnate? Au semnat toți?”

Patron: „El nu a semnat nimic, eu de unde să ştiu ce-a făcut.”

Reporter: „Dacă el a muncit la dvs, trebuia să semneze.

Patron: „Ce-a muncit dacă a venit două ore și nu vrea semneze? Haideți că trebuie să plec, mă scuzați. Aveți semnate medicina muncii, contracte de muncă. Să fiți sănătoasă."

Cu aprobarea tinerilor implicați, am sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă despre situația de pe terasă.

Inspectorii ITM au venit în control după ora prânzului. Pe terasă, nu erau însă prezenți toți cei pe care i-am filmat cu o seară înainte. După verificarea actelor, au constatat că există câteva contracte de muncă semnate, dar pentru două ore. A doua zi după control, au fost modificate pentru normă întreagă. Patronul terasei a primit o amendă de 20 de mii de lei pentru că Bogdan, deşi figura în Revisal, nu avea contractul de munca semnat.

Conform legislației, dacă în momentul în care apar inspectorii ITM, cei care lucrează fară forme legale nu sunt prezenți, patronul scapă nepedepsit. Tocmai de aceea, cei care muncesc fară contract trebuie să reclame situația la Inspectoratul de Muncă. În România, este interzisă angajarea celor care au sub 15 ani, iar de la această vârstă până la majorat, încadrarea lor se face în anumite condiții.

Dată publicare: 18-08-2022 19:31