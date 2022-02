Urme de antibiotic, găsite în carnea de pui de pe piață. O investigație Inspectorul PRO

Inspectorul Pro a descoperit în urma unei investigații jurnalistice că pe piața românească există la vânzare carne care conține urme de antibiotic, deși utilizarea lor este interzisă în Uniunea Europeană.

Folosirea “preventivă” a antibioticelor în creșterea animalelor poate afecta sănătatea oamenilor care mănăncă acele animale, însă unii producători nu par să țină cont de acest „amănunt” legal. „Nu este o practică, sunt derapaje punctuale”, spun reprezentanții industriei alimentare.

O investigație Inspectorul Pro, pe această temă, la Știrile PRO TV de la ora 19.

Efectul nociv al antibioticelor asupra sănătății oamenilor este îndelung disputat. Datele arată că 25 de mii de europeni mor anual în urma unor infecții, din cauza rezistentei pe care au căpătat-o la antibiotice.

Cifra, extrem de mare, a obligat Parlamentul European să modifice legislația. De acum, fermele riscă să fie închise dacă mai dau animalelor medicamente preventiv.

Inspectorul Pro a mers să vadă ce se întâmplă pe piața românească. Împreună cu Organizația Agent Green am demarat o investigație jurnalistică și am luat probe de carne. Activiștii de mediu sunt cei care au dus la analiză carnea proaspătă într-un laborator acreditat din Austria.

Din cele 11 probe analizate, în patru dintre ele laboratorul austriac a identificat prezența unor reziduuri de antibiotic. Toate din grupa chinolone. Vorbim despre substanțe puternice cu care sunt tratați și oamenii.

Rezultatele, în posesia cărora am intrat, arată că reziduurile de antibiotic găsite sunt sub limita admisă. Exista însă specialiști care susțin că orice cantitate de antibiotic ingerată de om ar dăuna.

Am continuat investigația jurnalistică în ferme. Sub pretextul că am fi studenți la Facultatea de Medicină Veterinară, am pătruns într-o fermă de vaci. Aici am văzut cu ochii noștri ilegalități grave: îngrijitorul le injecta antibiotice animalelor, în locul medicului veterinar, și am cumpărat fără rețetă cele mai puternice antibiotice, din două farmacii veterinare.

Ce reacție au avut reprezentanții fermei și cei ai industriei de profil, dar și ce prevede legea pentru cei care o încalcă, aflați într-un reportaj Inspectorul PRO, la Știrile de la ora 19.