Turiști coborâți în Salina Prahova cu microbuze fără ITP. „Maşina e putredă. Putredă toată”

Pentru că în România încă se poate, o afacere de familie pune în pericol transportul turiştilor în Salina Prahova. Firma care are contract ca să transporte vizitatorii în subteran foloseşte microbuze care circulă fără inspecţie tehnică periodică.

„Inspectorul Pro'' a demonstrat acest lucru, iar Ministerul Transporturilor a declanşat o anchetă. În paralel, primăria din Slănic vrea să preia mina de sare de la SALROM, ca să poată să facă investiţii.

Nereguli mari la poarta uneia dintre cele mai frumoase rezervaţii naturale din România. Firma care transportă turiştii în subteranul Salinei Prahova pune în pericol siguranţa vizitatorilor. Autovehiculele vechi, rupte şi poluante circulă, uneori, chiar şi fără inspecţii tehnice periodice. În văzul tuturor, pentru că nimeni nu ia măsuri. Primăria, Poliţia, Ministerul Transporturilor şi cel al Economiei se întrec în indiferenţă.

Remus Moraru, primar Slănic: „O exploatează la maxim, până Doamne fereşte, se întâmplă ceva."

Momente de cotitură au fost. În urmă cu un an, un microbuz cu 22 de turişti israelieni s-a răsturnat într-o curbă.17 persoane, printre care 10 copii, au ajuns la spital.

Pasageră: „Nebun, nebun… Șofer nebunuuu.”

Accidentul a fost un semn clar că transportul la Salină se face fără respectarea normelor de siguranţă. Credeţi că a învăţat cineva ceva? Că semnalul de alarmă a scos autorităţile din nepăsare?

„Maşina e putredă. Putredă toată. Putredă pe dinăuntru. Uită-te şi pe aici. Asta toată, îţi dai seama, aici tabla e ruginită dedesupt.”

Împreună cu Dan Barbu, preşedintele Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente, o echipă de la Inspectorul Pro a filmat în mina de sare microbuze la fel de periculoase ca în anii trecuţi. Turiştii habar nu au cu ce coboară în subteran până la 208 metri adâncime.

Dan Barbu: „Dacă vine unul care circulă mai tare şi loveşte un microbuz de asta. Cum rezistă microbuzul ăsta la impact? Se sfărâmă, se sfărâmă direct.”

Inspecţia tehnică periodică pare să nu fie o problemă pentru transportator. Filmarea a fost făcută într-un microbuz care nu mai are ITP de 2 ani. Adulţii şi copiii din imagini au fost aduşi la suprafaţă cu o maşină care nu mai are drept de circulaţie din august 2017.

Dan Barbu, președinte ASSAI: „ O mare parte din ele nu pot circula pe drumurile publice, acele microbuze nu pot lua în mod legal ITP-ul.”

Directorul tehnic al firmei GRIRO, Grigore Aurel, pare mai degrabă interesat de numărul de înmatriculare al vehiculului decât de gravitatea faptelor.

Reporter: „Unele dintre ele am aflat din surse sigure, că nu au ITP.”

Aurel Grigore, director tehnic GRIRO: „Nu au ITP?”

Reporter: „Da.”

Aurel Grigore: „Domnișoară, există site-uri, luaţi numărul, îl verificaţi pe site.”

Reporter: „Cel puţin una care m-a dus pe mine, nu are ITP.”

Aurel Grigore: „Care, domnişoară?”

Reporter: „Deci dumneavoastră spuneţi că sunteţi în regulă cu toate maşinile, că toate au ITP.”

Aurel Grigore: „Da. Pot să aflu cu ce număr aţi coborât de la băieţi, dumneavoastră dacă nu vreţi să-mi spuneţi.”

Reporter: „De unde ştiu ei cu ce am coborât?”

Aurel Grigore: „Se cunoaşte lumea care nu-i din oraş.”

Poliţia Rutieră a venit în control să verifice informaţiile oferite de Inspectorul Pro. Timp de două zile, poliţiştii au putut să vadă cu ochii lor în ce condiţii se circulă în subteran.

Griro Transport SRL duce turiştii în salină din iulie 2015. A fost singura firmă care s-a înscris la licitaţie. Contractul prevede ca transportatorul să primească 682.000 de lei pe an din cele 3,36 de milioane de lei cât rezultă din încasări.

Potrivit Registrului Comerţului, societatea aparţine doamnei Grigore Constanța - administrator şi asociat unic. Soţul ei, Grigore Aurel este directorul tehnic. Fratele acestuia, Grigore Adrian este inspector de trafic rutier la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din Prahova. Iar soţia inspectorului, Grigore Roxana, lucrează şi ea la aceeaşi firmă de transport.

ISCTR este instituţia care ar fi trebuit să tragă pe dreapta microbuzele neconforme. În urma sesizării făcute de Inspectorul Pro, Ministerul Transporturilor a declanşat o anchetă.

Mihai Alecu, Inspector în Ministerul Transporturilor: „Riscă sanciuni contravenţionale, pe de o parte. Amenzile sunt cuprinse între 9 şi 12.000 şi suspendarea dreptului de utilizare până la remedierea deficientelor. În ultimii 2 ani, societatea are amenzi contravenţionale în valoare de 24 de mii de lei aplicate.”

Salina Prahova este parte din SALROM - compania naţională a sării - al cărei acţionar majoritar este statul, prin Ministerul Economiei. De pe urma vizitatorilor din Slănic, SALROM încasează minimum 2,7 milioane de lei pe an. Directorii regiei din Prahova nu sunt în stare să spună câţi din bani se întorc în investiţii.

Nicolaescu: „Nicolescu sunt, un fel de director.”

Reporter: „Facem un material despre salină.”

Nicolaescu: „Nu. Nu pot. ”

Reporter: „De ce?”

Nicolaescu: „Adică nu am autoritate în sensul ăsta.”

Reporter: „Nu aţi spus că sunteţi un fel de director?”

Nicolaescu: „Ba da, dar aici în sucursală.”

Reporter: „Unele maşini de aici nu au ITP. Mie mi se pare foarte grav.”

Nicolaescu: „Nu ştiu. Nu cred. Nu ştiu aşa ceva.”

Reporter: „Păi nu sunteţi dumneavoastră director? Ce fel de director sunteţi?”

Nicolaescu: „De exploatare.”

Simona Drăgoi: „Poftiţi. Nu pot să vorbesc, îmi pare rău. Nu pot să apar. Nu avem voie. Deci este dispoziţie de la directorul general, numai dansul are competențe să apară.”

Reporter: „Dumneavoastră trebuie să le asiguraţi (n.r. turiştilor) un transport sigur.”

Simona Drăgoi: „Exact, da. Și în momentul de faţă nu este sigur. Cine răspunde de încheierea contractului este societatea.”

Reporter: „Da, dar oamenii de aici, mă întreb eu, nu ar trebui să verifice dacă îşi îndeplinesc condiţiile după încheierea contractului?”

Simona Drăgoi: „Da, sigur. Se face asta, dar se face vizual. ”

Reporter: „Noi am aflat că nu au toate maşinile ITP, care duc turişti în mină.”

Simona Drăgoi: „Nu nu, asta nu cred.”

Remus Moraru, primarul comunei Slănic, spune că e satul de nepăsarea afişată de conducerea minei. Edilul susţine că problema transportului turiştilor în subteran s-ar fi putut rezolva elegant, dacă ar fi existat interes pentru repararea liftului, care a căzut în gol în 2014. Din punctul său de vedere, marea urgenţă ar fi însă altă: zăcământul de sare se poate prăbuşi în orice moment.

Remus Moraru, primar Slănic: „Trag şi eu un semnal de alarmă! Cea mai mare nenorocire, din păcate, este o operaţiune care se cheamă coptire sau copturie. Zăcământul sus trebuie puţin consolidat, făcute nişte lucrări să nu pice bolovani din ăştia de sare, pe turişti. 50 de grame să-ţi pice ceva, te găureşte.”

Tocmai de aceea, autorităţile locale vor să treacă Salina în patrimoniul Consiliului Judeţean. Numai aşa, pretind ele, ar putea să o refacă integral, cu fonduri europene.

Şi cum promisiunile fără acoperire nu dăunează grav sănătăţii, primarul din Slănic susţine că aceasta ar fi singura posibilitate ca cea mai mare mina de sare din România să devină şi una dintre cele mai mari atracţii turistice europene.

