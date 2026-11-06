Legislația permite rărirea copacilor, dar atunci când sunt tineri și deși. La Giurgiu însă, în calea drujbelor au căzut în special stejari și frasini uriași. Un singur arbore poate valora între 3.000 și 5.000 de euro pe piața lemnului pentru mobilă. Inspectorul Pro a surprins astfel de cazuri. Pe baza dovezilor prezentate de noi, Garda Forestieră Națională a deschis dosar penal Ocolului Silvic Muntenia pentru mai multe capete de acuzare.

Pădurile de stejari seculari din sudul României sunt pe cale de dispariție. Arborii sunt afectați de secetă și atacați de omizile care le devorează frunzele până îi usucă. Însă nu toate amenințările vin din natură. La Iepurești, în Giurgiu, există suspiciunea că o pădure ar fi fost întinerită în acte pentru ca mai apoi să poată fi tăiată, sub pretextul unor „rărituri”. Adică acel procedeu silvic care presupune scoaterea arborilor nefolositori în favoarea celor de viitor.

Uriașii arbori au fost doborâți cu sutele, în mai multe parcele. Verificarea Gărzii Naționale Forestiere dezvăluie proporțiile tăierilor. În zona filmată de noi, 97,5% din totalul tăierilor reprezintă doar stejari și frasini cu lemnul valoros și doar 2,5% sunt specii nerentabile economic.

Corespondent Știrile ProTV: „Imaginați-vă, așadar, stejari gigantici – așa cum i-am găsit și pe teren – ale căror cioate au la bază între 160 și 170 de cm în diametru. Dar trunchiul – acolo unde silvicultorii fac măsurătoarea – se subțiază brusc în acte… Atât de mult, încât ajunge să aibă, pe hârtie, între 51 și 62 de centimetri. Ceea ce este imposibil în natură. Cu astfel de dimensiuni apare însă lemnul în actele de transport. Este o diferență uriașă, care ridică inclusiv suspiciuni de subevaluare a cantității vândute.”

Dan Turiga, reprezentant Agent Green: „Noi am urmărit transporturile acestea pe măsură ce se efectuau și asemenea arbori încăpeau maxim 4 într-un camion. Erau niște trunchiuri imense.”

Pădurea este privată și aparține unor persoane fizice. Lucrările de îngrijire și paza sunt asigurate de Ocolul Silvic Muntenia, tot privat. Pe teren, ne întâlnim cu pădurarul. Prezența noastră îl irită.

Un detaliu ne atrage atenția… pădurarul, deși lucrează la un ocol silvic privat, poartă un tricou inscripționat cu Romsilva, regia statului. Lăsăm discuția în urmă și ne întrebăm cum a fost posibil ca, în aceste parcele cu stejari seculari, să se facă rărituri, dacă normele silvice spun că procedura poate avea loc doar acolo unde pădurea e tânără?

Ne explică șeful Gărzii Naționale Forestiere, George Gârbacea.

George Gârbacea, inspectorul-șef la Garda Națională Forestieră: „Trebuia să nu avem acest tip de lucrări. Modificam, creșteam înălțimile artificial ca să pot să răresc pădurea, ca să iau acești arbori. Dacă nu, ar trebui să mai aștept încă 40-50 de ani...”

Oficialul susține că metoda este răspândită la nivel național.

În cazul pădurii de la Iepurești, o firmă de amenajare din Pitești – care stabilește ce lucrări silvice pot fi posibile pentru următorii zece ani – ar fi schimbat în acte un prag esențial. Specialiștii au mărit vârsta exploatabilității arborilor de la 100 de ani la 120 de ani.

Corespondent Știrile ProTV: „De ce contează asta? Vă spunem noi! Pădurea are acum 80 de ani. Modificându-i însă cealaltă vârstă, a exploatabilității, înseamnă că limita de tăiere i-a fost mutată de la 75 de ani la 90 de ani. Și s-a creat astfel o fereastră de încă 10 ani pentru tăieri masive.”

Potrivit legii, răriturile sunt admise până la trei sferturi din vârsta exploatabilității.

Corespondent Știrile ProTV: „Ca să înțelegeți mai ușor ce s-a întâmplat aici, imaginați-vă că această pădure este mașina învechită căreia i s-a dat kilometrajul înapoi, pentru ca – din nou – să fie folosită la capacitate maximă. Cam aceasta este suspiciunea că s-a întâmplat în această pădure.”

Garda Forestieră Națională a dispus un control la fața locului, care s-a finalizat cu un raport întins pe nu mai puțin de... 60 de pagini. Reprezentanții Ocolului Silvic Muntenia au fost de față. Documentele arată că, în numai un an și jumătate, la Iepurești a fost tăiat un volum imens de lemn: de 2,6 până la 9,2 ori mai mare decât era prevăzut pentru toți cei 10 ani. Am cerut un punct de vedere și firmei din Pitești, care a întocmit acest amenajament silvic. Până la difuzarea materialului, nimeni nu a venit cu explicații.

În urma anchetei începute de Inspectorul PRO, Garda Forestieră Națională a formulat plângere penală către Parchet, după ce în pădure au fost marcați și tăiați preferențial stejarii și frasinii valoroși care ar fi trebuit să rămână în picioare.