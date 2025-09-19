Plajele neautorizate de pe Dunăre, un pericol mortal. Multe nu au salvamar, autorizații sau măsuri de protecție

Fără geamanduri și fără salvamari, plajele ilegale de pe Dunăre pot pune în pericol oamenii. Vârtejurile fluviului formează gropi adânci chiar lângă mal.

Inspectorul Pro a descoperit astfel de locuri, unde mulți vin atrași de frumusețea zonelor sălbatice, dar fără să-și dea seama de riscuri. Cu investiții minime, ar putea fi amenajate plaje la fel de atractive, dar sigure, ca în Budapesta, Novi Sad sau Viena.

Malurile Dunării sunt foarte frumoase, dar nevalorificate. În loc să se ocupe de ele, autoritățile permit, de mulți ani, funcționarea unor plaje ilegale, cu terase și șezlonguri. Acestea oferă doar aparența de confort, dar nu și siguranță, așa cum prevede legea.

Dunărea este imprevizibilă: formează gropi adânci și vârtejuri care pot înghiți chiar și înotători experimentați.

Corespondent ȘtirileProTV: „Suntem la Gostinu, în județul Giurgiu, pe cea mai populară plajă neautorizată de pe malul Dunării, unde în fiecare week-end vin mii de oameni. Aici nu există salvamari și nici geamanduri care să marcheze zonele bune pentru înot. Înaintez și am impresia că sunt în siguranță… Apa este lină și chiar dacă sunt aproape de mal, pot dispărea într-o groapă ascunsă”.

Doi tineri și-au pierdut viața din cauza plajelor ilegale

Dedesubt se poate forma un vârtej anafor specific apelor curgătoare. Pe fluvii, curentul poate fi extrem de puternic. Te trage rapid în adânc și îți taie șansele de a mai reveni la suprafață.

Exact asta s-a întâmplat în iulie. Doi tineri părinți, de 20 și 26 de ani, au fost înghițiți de curenții puternici. Înainte ca tragedia să se producă, mama ținea în brațe un bebeluș de 9 luni. Tatăl a reușit să ridice copilul la suprafață, iar un bărbat aflat pe un caiac l-a salvat. Fetița trăiește, dar părinții nu au mai ieșit din apă. Primarul comunei Gostinu ne spune de ce s-au înecat.

Dumitru Văcaru, primarul comunei Gostinu: „În zona în care s-au dus se formează un vârtej anafor, e o insulă acolo, acolo e mâncat, e rodat malul și de la 30 de cm te duci la 4 metri! Statutul plajei de la Gostinu este fără statut”.

De-a lungul anilor, plaja a atras prin frumusețea sa. Dunărea a format acolo, în mod natural, o limbă de nisip extrem de fin, mărginită de răcoarea pădurii. O zonă pitorească nereglementată însă de autorități.

Plaje care funcționează fără autorizații

La fața locului, am găsit trei comercianți cu terase și șezlonguri, care nu dețin autorizații. În acte, au doar avize pentru comerț ambulant.

Două dintre firme nu au niciun angajat și figurează cu datorii la stat, comparabile cu cifra de afaceri. A treia este înființată abia în noiembrie anul trecut și nu are datele afișate.

Terenul aparține Apelor Române și nu a fost niciodată intabulat. Așa că nici nu s-au încheiat vreodată contracte de închiriere care să-i oblige, prin lege, pe cei trei să angajeze salvamar, să pună geamanduri și să verifice periodic dacă apa e bună de îmbăiere. Afaceriștii nu au nici măcar grijă de curățenie.

Abia după producerea tragediei cu cei doi tineri, prefectul a luat atitudine. A cerut instituțiilor să aplice legea. Apele Române s-au apucat de cadastru, iar Romsilva a închis drumul în zona respectivă.

Ion Ghimpețeanu, prefectul județului Giurgiu: „Noi nu ne dorim să închidem așa-zisa plajă. Ne dorim să intrăm în legalitate și să devină o zonă turistică”.

Corespondent Știrile ProTV: „În apropiere de Giurgiu există astfel de insule sălbatice în mijlocul Dunării. Este o liniște de necuprins aici, sunt colonii de păsări, inclusiv pelicani, și un nisip foarte, foarte fin. Având în vedere frumusețea locului, mai în glumă sau mai în serios, cineva a denumit pe Google Maps acest loc: Maldive”.

Dan Balint, antreprenor local: „O zonă cu potențial extraordinar, unde se poate face turism de week-end. Aici regăsim o biodiversitate bogată, care se regăsește și în Delta Dunării. Autoritățile bulgare și niște ONG-uri au reușit să populeze câteva zone, pe partea lor, cu pelicani”.

Plajele de pe Dunăre, o oportunitate pentru turism

O asemenea zonă, de o frumusețe rară, am găsit în Călărași. Plaja Samskara Beach este reglementată de autorități. Trecerea se face cu un catamaran.

Lucian a concesionat locul de la Primărie și a investit 200.000 de euro, fonduri europene, pentru siguranța și igiena turiștilor. Plaja are salvamar autorizat, dușuri, toalete, stație de epurare și panouri fotovoltaice. Iar în apă geamandurile sunt montate din 50 în 50 de metri, așa cum prevede legea.

Lucian Croitoru, proprietarul plajei: „În funcție de cotele apei, facem măsurători periodice și mutăm geamandurile pentru ca ele să fie întotdeauna la un metru și jumătate, așa cum este stipulat în lege”.

Reporter: „Înțeleg că faceți și analiză la apă”.

Lucian Croitoru: „Da, avem contract cu Direcția de Sănătate Publică”.

Reporter: „Până acum nu ați avut incidente: cazuri de înec...”

Lucian Croitoru: „Suntem de 10 ani aici și nu am avut niciodată niciun incident”.

Pe insulă există și căsuțe, iar cazarea costă aproximativ 300 de lei pe noapte.

Prima plajă legală pe Dunăre a fost deschisă în Ungaria, la Budapesta. Îmbăierea e permisă doar în zonele marcate, iar poliția maghiară patrulează și dă amenzi. La Novi Sad și la Viena regulile sunt la fel de stricte. Noi suntem încă la început și avem multe de învățat de la vecinii noștri. Fără reglementări și responsabilitate, distracția pe Dunăre poate deveni tragedie.

