Plajele neautorizate de pe Dunăre, un pericol mortal. Multe nu au salvamar, autorizații sau măsuri de protecție

Inspectorul PRO
19-09-2025 | 20:36
×
Codul embed a fost copiat

Fără geamanduri și fără salvamari, plajele ilegale de pe Dunăre pot pune în pericol oamenii. Vârtejurile fluviului formează gropi adânci chiar lângă mal.

autor
Ramona Țintea

Inspectorul Pro a descoperit astfel de locuri, unde mulți vin atrași de frumusețea zonelor sălbatice, dar fără să-și dea seama de riscuri. Cu investiții minime, ar putea fi amenajate plaje la fel de atractive, dar sigure, ca în Budapesta, Novi Sad sau Viena.

Malurile Dunării sunt foarte frumoase, dar nevalorificate. În loc să se ocupe de ele, autoritățile permit, de mulți ani, funcționarea unor plaje ilegale, cu terase și șezlonguri. Acestea oferă doar aparența de confort, dar nu și siguranță, așa cum prevede legea. 

Dunărea este imprevizibilă: formează gropi adânci și vârtejuri care pot înghiți chiar și înotători experimentați.

Corespondent ȘtirileProTV: „Suntem la Gostinu, în județul Giurgiu, pe cea mai populară plajă neautorizată de pe malul Dunării, unde în fiecare week-end vin mii de oameni. Aici nu există salvamari și nici geamanduri care să marcheze zonele bune pentru înot. Înaintez și am impresia că sunt în siguranță… Apa este lină și chiar dacă sunt aproape de mal, pot dispărea într-o groapă ascunsă”.

Citește și
turist adrenalina
Ce înseamnă „adrenalină” pentru un turist care a ales în septembrie vacanța pe litoralul românesc

Doi tineri și-au pierdut viața din cauza plajelor ilegale

Dedesubt se poate forma un vârtej anafor specific apelor curgătoare. Pe fluvii, curentul poate fi extrem de puternic. Te trage rapid în adânc și îți taie șansele de a mai reveni la suprafață.

Exact asta s-a întâmplat în iulie. Doi tineri părinți, de 20 și 26 de ani, au fost înghițiți de curenții puternici. Înainte ca tragedia să se producă, mama ținea în brațe un bebeluș de 9 luni. Tatăl a reușit să ridice copilul la suprafață, iar un bărbat aflat pe un caiac l-a salvat. Fetița trăiește, dar părinții nu au mai ieșit din apă. Primarul comunei Gostinu ne spune de ce s-au înecat.

Dumitru Văcaru, primarul comunei Gostinu: „În zona în care s-au dus se formează un vârtej anafor, e o insulă acolo, acolo e mâncat, e rodat malul și de la 30 de cm te duci la 4 metri! Statutul plajei de la Gostinu este fără statut”.

De-a lungul anilor, plaja a atras prin frumusețea sa. Dunărea a format acolo, în mod natural, o limbă de nisip extrem de fin, mărginită de răcoarea pădurii. O zonă pitorească nereglementată însă de autorități.

Plaje care funcționează fără autorizații

La fața locului, am găsit trei comercianți cu terase și șezlonguri, care nu dețin autorizații. În acte, au doar avize pentru comerț ambulant.

Două dintre firme nu au niciun angajat și figurează cu datorii la stat, comparabile cu cifra de afaceri. A treia este înființată abia în noiembrie anul trecut și nu are datele afișate.

Terenul aparține Apelor Române și nu a fost niciodată intabulat. Așa că nici nu s-au încheiat vreodată contracte de închiriere care să-i oblige, prin lege, pe cei trei să angajeze salvamar, să pună geamanduri și să verifice periodic dacă apa e bună de îmbăiere. Afaceriștii nu au nici măcar grijă de curățenie.

Abia după producerea tragediei cu cei doi tineri, prefectul a luat atitudine. A cerut instituțiilor să aplice legea. Apele Române s-au apucat de cadastru, iar Romsilva a închis drumul în zona respectivă.

Ion Ghimpețeanu, prefectul județului Giurgiu: „Noi nu ne dorim să închidem așa-zisa plajă. Ne dorim să intrăm în legalitate și să devină o zonă turistică”.

Corespondent Știrile ProTV: „În apropiere de Giurgiu există astfel de insule sălbatice în mijlocul Dunării. Este o liniște de necuprins aici, sunt colonii de păsări, inclusiv pelicani, și un nisip foarte, foarte fin. Având în vedere frumusețea locului, mai în glumă sau mai în serios, cineva a denumit pe Google Maps acest loc: Maldive”.

Dan Balint, antreprenor local: „O zonă cu potențial extraordinar, unde se poate face turism de week-end. Aici regăsim o biodiversitate bogată, care se regăsește și în Delta Dunării. Autoritățile bulgare și niște ONG-uri au reușit să populeze câteva zone, pe partea lor, cu pelicani”.

Plajele de pe Dunăre, o oportunitate pentru turism

O asemenea zonă, de o frumusețe rară, am găsit în Călărași. Plaja Samskara Beach este reglementată de autorități. Trecerea se face cu un catamaran.

Lucian a concesionat locul de la Primărie și a investit 200.000 de euro, fonduri europene, pentru siguranța și igiena turiștilor. Plaja are salvamar autorizat, dușuri, toalete, stație de epurare și panouri fotovoltaice. Iar în apă geamandurile sunt montate din 50 în 50 de metri, așa cum prevede legea.

Lucian Croitoru, proprietarul plajei: „În funcție de cotele apei, facem măsurători periodice și mutăm geamandurile pentru ca ele să fie întotdeauna la un metru și jumătate, așa cum este stipulat în lege”.

Reporter: „Înțeleg că faceți și analiză la apă”.

Lucian Croitoru: „Da, avem contract cu Direcția de Sănătate Publică”.

Reporter: „Până acum nu ați avut incidente: cazuri de înec...”

Lucian Croitoru: „Suntem de 10 ani aici și nu am avut niciodată niciun incident”.

Pe insulă există și căsuțe, iar cazarea costă aproximativ 300 de lei pe noapte.

Prima plajă legală pe Dunăre a fost deschisă în Ungaria, la Budapesta. Îmbăierea e permisă doar în zonele marcate, iar poliția maghiară patrulează și dă amenzi. La Novi Sad și la Viena regulile sunt la fel de stricte. Noi suntem încă la început și avem multe de învățat de la vecinii noștri. Fără reglementări și responsabilitate, distracția pe Dunăre poate deveni tragedie.

Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei

Sursa: Pro TV

Etichete: dunare, turisti, plaje,

Dată publicare: 19-09-2025 20:35

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
Stiri actuale
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”

Centrul istoric al Bucureștiului intră iar în șantier. Se schimbă pavajul din piatră cubică și plăcile de granit, criticate adesea de turiștii străini care ajungeau în zonă. Materialele încă bune vor fi refolosite, anunță șefii de șantier.

Ce înseamnă „adrenalină” pentru un turist care a ales în septembrie vacanța pe litoralul românesc
Stiri actuale
Ce înseamnă „adrenalină” pentru un turist care a ales în septembrie vacanța pe litoralul românesc

Cu o zi înainte să înceapă școala, la mare sunt în continuare turiști pe plajă. Oamenii se bucură de soarele blând și de ceva mai multă liniște, o dată ce aglomerația de sezon a dispărut.

Ultimul weekend de vacanță al elevilor aduce zeci de mii de turiști pe litoral: „Am venit pe fugă”
Stiri Diverse
Ultimul weekend de vacanță al elevilor aduce zeci de mii de turiști pe litoral: „Am venit pe fugă”

Septembrie a debutat cu temperaturi blânde, așa că 60.000 de turiști vor fi la mare în acest sfârșit de săptămână.

Recomandări
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
Stiri actuale
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

Salariile bugetarilor pun cea mai mare presiune pe bugetul României, arată un raport al Consiliului Concurenței. Creșterile din ultimii 10 ani au triplat lefurile din sectorul public, în timp ce diferențele față de privat rămân mari.

Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței
Stiri externe
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

Ilie Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești. Patronii invocă lipsa fluxului constant de marfă
Stiri Politice
Ilie Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești. Patronii invocă lipsa fluxului constant de marfă

Înainte ca Guvernul să ia o decizie privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, premierul i-a chemat la discuții și pe reprezentanții marilor magazine.

Top citite
1 Donald Trump
Getty
Stiri externe
Cum poate fi obligat Putin să se retragă din Ucraina. Trump: „Nu va avea de ales”
2 Titus Corlăţean PSD
Inquam Photos / George Calin
Stiri Politice
Un candidat la șefia PSD spune că „guvernarea era şi mai coerentă” dacă social-democrații nu intrau în coaliție
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani de undeva
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Septembrie 2025

49:52

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28