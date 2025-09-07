Ce înseamnă „adrenalină” pentru un turist care a ales în septembrie vacanța pe litoralul românesc

Cu o zi înainte să înceapă școala, la mare sunt în continuare turiști pe plajă. Oamenii se bucură de soarele blând și de ceva mai multă liniște, o dată ce aglomerația de sezon a dispărut.

Potrivit celor din domeniul ospitalității, aproximativ 10.000 de oameni sunt așteptați pe litoral în această perioadă.

Pe litoral au fost în jur de 28 de grade Celsius, însă marea a fost agitată, iar apa s-a mai răcit, ajungând la 21 de grade, dar pe turiști nu i-a deranjat.

Turiști: „Ce-mi place? Soare, vânt, plajă, valuri.” (...)

„Sper să ne bronzăm un pic, de aceea am venit”

Reporter: De ce ai ales septembrie?

Tânăr: „Să vedem cât de caldă este apa și pentru adrenalină”.

Reporter: Adrenalină însemnând?

Tânăr: „Skijetul, apa.”

În jur de 100 de hoteluri sunt încă deschise pe litoral în această perioadă. După un sezon atipic, reprezentanții din industria ospitalității speră că turiștii se vor îndrepta spre mare cât vremea e încă bună.

Tarife și așteptări pentru un final de sezon

Corina Martin, președinte Federația patronală RESTRO: „Am avut o vară dificilă pe care am traversat-o cu mai puțini turiști față de alte sezoane. Asta s-a simțit din plin în încasările și veniturile operatorilor din industria ospitalității. Am intrat acum în programul «Litoralul pentru toți», avem așteptări. Probabil vom avea undeva în jur de 10.000 de turiști pe întreg programul.”

Paul Marin, administrator plajă: „Avem soarele ăsta foarte blând, foarte frumos, ne bronzează elegant. Ține toată iarna.”

Tarifele pornesc de la 180 de lei pe noapte la un hotel de trei stele, în timp ce la patru stele pot ajunge până la 400 de lei, cu mic dejun inclus.

