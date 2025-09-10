Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”

Centrul istoric al Bucureștiului intră iar în șantier. Se schimbă pavajul din piatră cubică și plăcile de granit, criticate adesea de turiștii străini care ajungeau în zonă. Materialele încă bune vor fi refolosite, anunță șefii de șantier.

Pavajul ar trebui să facă parte din farmecul zonei, doar că în anumite locuri lipsesc bucăți întregi. Iar în loc de un decor istoric avem parte de adevărate capcane.

Cei care se plimbă ar trebui să fie cu ochii în patru să nu se împiedice sau să calce strâmb. Și sunt câteva mii de turiști, în special străini, care se plimbă zilnic în această zonă. Mulți se declară șocați și de felul în care arată clădirile vechi, din care se rup des bucăți de tencuială.

Străin: „Nu arată foarte bine. Aleile ar trebui reparate. Da, este o problemă mare. Este un oraș vechi foarte frumos, dar sunt multe de făcut, știți prea bine.”

Str[in: „Cu siguranță e nevoie să acorde mai multă atenție. Mai ales că vin foarte mulți turiști aici. Este vorba despre ce le prezinți oamenilor, toți își vor aminti asta.~

Deocamdată se reface pavajul. Lucrările vor fi realizate cu soluții moderne și sigure. Dacă până acum pietrele erau fixate doar cu nisip, muncitorii folosesc mai nou ciment, după consultări cu arhitecții specializați în patrimoniu.

Străin: „E nevoie de renovări. Prea mult graffiti. Ar fi bine să se repare aleile, pentru că cineva o să își rupă piciorul când o să treacă pe aici. Mai ales dacă e beat.”

Centrul Vechi al Bucureștiului datează din jurul anului 1600 și adăpostește numeroase monumente istorice. Însă, conform asociației ReRise, în jur de 180 de imobile prezintă un risc seismic ridicat. Asta deși afacerile din zonă generează anual în jur de 200 de milioane de euro.

