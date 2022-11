Cum se fură lemn chiar prin sistemul de urmărire a transporturilor. Doar 1% din tăierile ilegale sunt depistate

Sistemul SUMAL, de urmărire a transporturilor din pădure, până la vânzare, poate fi folosit atât online, cât şi offline, iar asta le permite răufăcătorilor să doboare mai mulţi copaci decât declară.

Inspectorul Pro și Organizaţia Agent Green vă prezintă metodele prin care lemnul tăiat ilegal, devine legal, fără ca autorităţile să mişte un deget.

Activiștii de mediu susțin că Ministerul Mediului și Guvernul României au primit informări de acum câteva luni asupra acestor nereguli, dar n-ar fi luat nicio măsură.

În România, doar 1 la sută din tăierile ilegale de arbori sunt depistate de autorități - potrivit datelor asumate de Organizația Green Peace. Asta deși suntem singura țară din lume care deține cel mai complex sistem informatic de urmărire a lemnului.

Deși SUMAL 2.0 este foarte eficient, la un an de la punerea sa în funcțiune lemnul se fură în continuare. Hoții au învățat cum să ocolească SUMAL și își asumă întreaga răspundere în fața legii. Timp de un an, Inspectorul Pro și Agent Green au urmărit cum procedează aceia care introduc pe piață lemn tăiat ilegal, dar pe care îl vând apoi cu acte în regulă.

Ramona Țintea: ”Mă puteți ajuta să-mi spuneți cum apare la dvs. un transport de lemn, pentru că există o suspiciune…”.

Suntem în județul Argeș, pe urmele unui camion încărcat cu lemn. Avem informații că a plecat din pădure fără ca transportul să fie declarat. Când ajunge în dreptul nostru îl filmăm și îl verificăm. Sistemul ne anunță că avem de-a face cu un transport ilegal.

”Sunt bușteni foarte mari. Am plecat în urmărirea lui și vrem să vedem unde descarcă”.

Filmările noastre au loc într-o zonă unde mai multe grupări de lemn au golit munți întregi și i-au lăsat fără pădure. Urmele dezastrului se văd cu ochiul liber.

Cum funcționează metoda de ocolire a sistemului SUMAL

Abia anul trecut, o parte dintre suspecți au fost condamnați la închisoare. Și doar în primă instanță. O altă parte a grupării n-a fost trimisă nici măcar în judecată, după 10 ani de cercetări. Faptele se prescriu anul acesta, iar suspecții pot rămâne nepedepsiți. Sunt liberi și își continuă afacerile cu lemn.

”În momentul în care camionul – se vede în imagini, pleacă din pădure, ar trebui să apară în statusul aplicației cuvântul: ÎN TRANZIT. Ori în aplicație apare cuvântul ÎNREGISTRAT. Acesta este indiciul că el nu ar fi trebuit să se miște de pe loc, din pădure”.

Revenim la camionul nostru și vrem să ne asigurăm că nu avem de-a face cu o problemă tehnică. Sunăm la dispeceratul SUMAL și cerem să ni se explice diferențele dintre termenii folosiți în aplicație.

”Dispecer: Sunați la 112, să poată să-l oprească. S-ar putea ca acest transport să fie un transport ilegal.

Reporter: Deci, există această posibilitate, da?

Dispecer: Da, pentru că nu are poze! Are cod, n-are poze și statusul este în stadiul ACCEPTAT / ÎNREGISTRAT. Deci, n-ar fi trebuit ca el să existe în tranzit! Ok?

Reporter: E clar acum!”.

Descoperim așadar o metodă de ocolire a rigorilor impuse de sistemul SUMAL. Aplicația permite eliberarea avizelor de transport atât online cât și offline - pentru situațiile în care în nu există conexiune la internet. Hoții de lemne speculează exact capacitatea sistemului de a fi folosit offline pentru a sustrage arbori din pădure.

METODA 1 – TRANSPORT MULTIPLU PE ACELAȘI AVIZ

Cum se fură, defapt?

Operatorul introduce datele online în SUMAL, iar apoi își oprește internetul pe tot parcursul drumului. Sau activează modul Avion, pentru a nu-i fi urmărit traseul. Lucru absolut ilegal! Camionul încărcat cu lemn ajunge în depozit și se descarcă. Dacă nu-l prinde nimeni, face mai multe transporturi cu același aviz. Abia la final își activează internetul, iar asta înseamnă că în SUMAL se înregistrează doar un singur transport.

Transport ilegal, depistat la insistențele ministrului

Tot lemnul care intră în depozit fără acte provine – cel mai probabil – din tăieri ilegale. Sau măsurători subdimensionate, intenționat făcute încă din pădure. Surplusul de lemn e întotdeauna vândut la negru.

Ramona Țintea: ”Dacă șoferul are ghinionul să-l oprească poliția - până coboară din camion, își pornește internetul pe telefon și, în acel moment, acea încărcătură va fi legală”.

I-am arătat imaginile ministrului Mediului. Tanczos Barna cunoaște metoda transportului multiplu și susține că a surprins chiar și el în trafic două camioane care cărau lemn ilegal: unul în județul Brașov și altul în Covasna. Le-a reclamat pe loc, dar când poliția le-a oprit – pe acte, totul părea în regulă, tocmai pentru că șoferul își activase, în ultimul moment, internetul.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: ”Am insistat și, a doua zi, s-a mers în control la firmă. S-a constatat din datele din SUMAL și cantitățile lemnoase de la firma că a fost un transport ilegal”.

În acest caz, controlul autorităților – inclusiv la depozit - s-a făcut la insistența ministrului Mediului – după cum susține chiar ministrul. Cazul nostru a fost însă diferit. În ziua filmării, am fost urmăriți.

Reporter: ”Una dintre mașini s-a și oprit lângă noi…Se uită la noi… Ce facem aici… Și mașina poliției s-a oprit lângă noi și ne-a întrebat dacă avem nevoie de ajutor… Ciudat, nu?”.

La câteva ore după aceste scene surprinse de echipa de la Inspectorul Pro, camionul cu lemn a fost declarat în aplicația SUMAL. Și, astfel, a devenit legal.

Iar Ministerul Mediului ne-a transmis oficial că a fost vorba doar de o problemă tehnică.

METODA 2 – SUBLIMAREA LEMNULUI

Vă prezentăm acum o altă metodă ilegală prin care urma lemnului din pădure se poate pierde definitiv.

Spre deosebire de cazul anterior, operatorii introduc de la bun început în SUMAL datele offline și țin intenționat conexiunea la internet oprită. Dacă pe traseu nu-i verifică nimeni, își dezinstalează aplicația de pe telefon, iar datele introduse offline se pierd definitiv. Prin acest demers, întreaga cantitate de lemn transportată dispare fără urmă, neexistând menționată pe nicăieri, nici măcar în aplicație.

Ministrul Mediului: ”Sunteți sigură că poliția i-a prins pe toți hoții din țara asta?”

Ramona Țintea: ”Am confirmat această informație cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. Reprezentanții instituției care a dezvoltat această aplicație ne-au explicat că datele introduse offline se stochează doar în memoria telefonului. Și, de aceea, este obligatoriu ca operatorii să-și lase internetul pornit, pentru ca datele să ajungă efectiv în SUMAL în momentul în care transportatorul intră într-o zonă cu semnal de internet. Numai cine este de rea credință, spun autoritățile, nu procedează așa. Și o face pe propria răspundere”.

”Tanczos Barna, ministrul Mediului: Dacă cineva pleacă fără SUMAL pe drum este o ilegalitate și este prins.

Reporter: Și sunteți sigur că poliția îi prinde pe toți care fac asta?

Tanczos Barna (vizibil nervos): Încearcă să-i prindă pe toți, cu siguranță! Sunteți sigură că poliția i-a prins pe toți hoții din țara asta?”.

Ramona Țintea: ”Reprezentanții Agent Green susțin că Ministerul Mediului a primit informări încă de acum câteva luni că lemnul din pădurile noastre dispare fără urmă, prin metoda de ocolire a SUMAL. Noi am întrebat în scris dacă este adevărat și ce măsuri au luat reprezentanții Ministerului Mediului. Până la ora difuzării reportajului, nu am primit nicio precizare”.

Inspectorul Pro a cerut de asemenea și părerea unor consultanți IT. Soluția ar putea fi o actualizare a aplicației SUMAL. Utilizatorii care dezinstalează și instalează aplicația consecutiv ar putea fi blocați și ar intra astfel automat în vizorul autorităților de control. Este treaba poliției și a Gărzii Forestiere să verifice dacă în spatele unor astfel de manevre se ascund transporturi ilegale de lemn.

01-11-2022