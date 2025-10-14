Windows 10 nu mai primește actualizări de securitate. La ce riscuri de expus utilizatorii după oprirea suportului Microsoft

14-10-2025 | 12:45
Microsoft nu va mai oferi suport gratuit standard pentru Windows 10 de marți, sistemul de operare folosit de milioane de utilizatori de calculatoare și laptopuri din întreaga lume.

Aura Trif

Datele din septembrie arată că patru din zece utilizatori de Windows la nivel global folosesc încă Windows 10, deși succesorul său, Windows 11, a fost lansat în 2021. După 14 octombrie 2025, Microsoft nu va mai furniza actualizări software gratuite, patch-uri de securitate sau asistență tehnică pentru PC-urile cu Windows 10, scrie The Guardian.

Vulnerabilitate mai mare la viruși si atacuri cibernetice

Asta înseamnă că dispozitivele vor continua să funcționeze, dar vor deveni treptat mai vulnerabile la viruși și atacuri informatice, pe măsură ce vor fi descoperite erori și breșe de securitate. Microsoft susține că Windows 11 „răspunde cerințelor actuale privind securitatea sporită, activată implicit”.

Utilizatorii care nu fac nimic riscă să devină ținte pentru hackeri, atrași de vulnerabilitățile răspândite ale sistemului. Organizația de protecție a consumatorilor Which? avertizează că aproximativ 5 milioane de britanici intenționează să continue să folosească Windows 10.

Oriunde te-ai afla, continuarea utilizării Windows 10 te expune riscului de atacuri cibernetice, furt de date și înșelătorii.
„Infractorii îi vor viza pe utilizatori, vor exploata slăbiciunile sistemului și vor încerca să le fure datele”, avertizează Lisa Barber, redactorul revistei Which? Tech.

Microsoft si Google
Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor

Care este cea mai simplă soluție

Cea mai simplă soluție este trecerea gratuită la Windows 11. Dacă PC-ul tău are mai puțin de patru ani, este probabil compatibil cu noul sistem. Windows 11 necesită minimum 4 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare și un modul TPM 2.0, care oferă securitate suplimentară pentru date. Microsoft oferă un instrument gratuit care verifică dacă un PC cu Windows 10 poate rula Windows 11, iar Which? pune la dispoziție un test online bazat pe tipul procesorului.

Cei care nu fac upgrade pot opta pentru abonamentul de „actualizări de securitate extinse” valabil un an, care oferă protecție până pe 13 octombrie 2026. Este gratuit pentru utilizatorii conectați cu un cont Microsoft, altfel costă 30 de dolari (plus taxe) sau 1.000 de puncte de recompensă.

Pentru calculatoarele care nu pot instala Windows 11, există alternative sigure, precum sistemele Linux — gratuite și open-source. Una dintre cele mai populare versiuni este Ubuntu, care oferă actualizări de securitate regulate și se instalează ușor cu ajutorul unui stick USB. Totuși, nu toate aplicațiile Windows sunt disponibile pe Linux.

O altă opțiune este ChromeOS Flex de la Google, care poate fi instalat gratuit pe anumite modele de PC-uri.

Dacă dispozitivul tău nu permite instalarea altui software, cea mai simplă soluție rămâne achiziționarea unui nou calculator cu Windows 11 preinstalat. Mulți retaileri oferă programe de buy-back sau reduceri pentru predarea vechilor dispozitive, iar calculatoarele recondiționate cu Windows 11 sunt disponibile la prețuri mai mici.

Studiu: Tinerii ascultă muzică doar ca fundal pentru clipuri pe rețele sociale. Fredonează refrenele, dar nu cunosc artiștii

Sursa: The Guardian

Etichete: hackeri, Microsoft, atacuri cibernetice, windows,

Dată publicare: 14-10-2025 12:45

Citește și...
Recomandări
