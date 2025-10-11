Microsoft avertizează: 16 aplicații extrem de populare ar putea fi folosite de hackeri pentru a vă fura datele bancare

Microsoft a emis un avertisment pentru toți utilizatorii produselor lor. Oamenii sunt sfătuiți să își actualizeze aplicațiile cât mai curând posibil.

Gigantul tehnologic nu va mai putea oferi actualizări de securitate pentru erorile din versiunile mai vechi ale software-ului său, ceea ce ar putea expune utilizatorii la riscuri de securitate, a avertizat Microsoft, relatează Metro.

Suportul pentru Microsoft Office 2016 și Office 2019 va fi întrerupt începând de marți, ceea ce înseamnă că aceste aplicații mai vechi nu vor mai beneficia de actualizări și nici de asistență tehnică.

Oportunitate pentru atacuri cibernetice

Pierderea suportului reprezintă un mare pericol pentru persoanele care continuă să utilizeze aplicațiile, deoarece înseamnă că tehnicienii firmei au încetat să mai emită actualizări de securitate pentru orice bug-uri grave care ies la iveală. Aceste bug-uri pot fi exploatate de hackeri, care ar putea profita de ele pentru a vă fura documentele și, eventual, pentru a vă accesa conturile bancare, dacă reușesc să preia controlul asupra computerului dvs.

Aplicațiile care fac parte din suita Office includ Word, Excel, Outlook și PowerPoint. Potrivit lui Jeremy Carlson, director de marketing de produs pentru Microsoft 365, folosirea în continuare a versiunilor vechi ar putea expune dispozitivele utilizatorilor la amenințări de securitate.

Aplicațiile vulnerabile care trebuie actualizate

Printre aplicațiile care trebuie actualizate cât mai curând se numără:

Word

Excel

Outlook

PowerPoint

Access

Publisher

Skype for Business

OneNote

„Continuarea utilizării software-ului după încheierea perioadei de suport poate face dispozitivele vulnerabile la potențiale amenințări de securitate, pierderi de productivitate și probleme de conformitate”, a declarat Carlson pe un forum al comunității Microsoft.

„După acea dată, Microsoft nu va mai oferi actualizări de securitate, corecturi pentru erori sau asistență tehnică pentru aceste produse.” El a adăugat că actualizările aplicațiilor ar trebui făcute cât mai repede: „Acum este momentul să treceți toate dispozitivele care rulează Office 2016 sau Office 2019 la o versiune care beneficiază de suport.”

Principalele aplicații afectate de această schimbare sunt Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher și Skype for Business.

