Microsoft cere angajaților să revină trei zile pe săptămână la birou. Când intră în vigoare regula

10-09-2025 | 07:12
Microsoft le cere angajaților ca de anul viitor să vină să lucreze de la birou trei zile pe săptămână, a anunțat, marți, compania.

Lorena Mihăilă

Măsura va intra în vigoare în februarie pentru cei care locuiesc în apropierea sediului central din Redmond, Washington, şi în zona Puget Sound, urmând să fie extinsă ulterior la alte birouri din SUA şi apoi la nivel internaţional, relatează CNBC, scrie News.ro.

Compania a început deja să trimită emailuri angajaţilor care trăiesc la mai puţin de 80 de kilometri de un birou Microsoft din regiune, informându-i despre schimbare.

„Pe măsură ce construim produsele de inteligenţă artificială care vor defini această eră, avem nevoie de energia şi dinamica care apar atunci când oamenii talentaţi lucrează împreună, faţă în faţă, pentru a rezolva provocări dificile”, a transmis Amy Coleman, directorul de resurse umane al Microsoft, într-un memo publicat pe site-ul companiei.

Cum lucrau angajații până acum

Până acum, politica Microsoft le permitea angajaţilor să lucreze de acasă jumătate din timp fără aprobarea managerului, măsură introdusă în timpul pandemiei.

Oficialii companiei au subliniat că noua decizie nu are legătură cu reducerea numărului de posturi, ci cu nevoia de a răspunde mai eficient cerinţelor clienţilor.

În ciuda mai multor runde de concedieri în acest an, Microsoft a raportat în iulie rezultate financiare peste aşteptări, care au urcat temporar capitalizarea bursieră a companiei peste pragul de 4.000 de miliarde de dolari.

Sursa: News.ro

