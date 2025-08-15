VIDEO. Imagini uimitoare în China. La ce nivel au ajuns roboții dotați cu inteligență artificială. Au jucat și fotbal

Evenimentul intitulat ”Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi”, ediția 2025, a început joi la Beijing, unde sunt prezentate progresele de ultimă oră ale roboților umanoizi în ceea ce privește luarea deciziilor și mișcarea colaborativă.

Cristian Matei

Potrivit Associated Press, la Jocuri participă 280 de echipe din 16 țări, printre care Statele Unite, Germania și Italia, care vor concura de la ”National Speed Skating Oval”.

Concurenții participă la 26 de probe, care includ provocări atletice precum alergarea, săritura în lungime, exerciții libere și fotbal, precum și sarcini bazate pe abilități, cum ar fi mutarea de materiale, sortarea medicamentelor și curățarea în diferite scenarii.

La ceremonia de deschidere au apărut roboți în formă de războinici din teracotă.

Gao Qian, directorul adjunct al Biroului pentru afaceri academice al Academiei de Dans din Beijing, a declarat într-un interviu pentru China News Service că acest program, care combină arta dansului cu tehnologia modernă, a adoptat tehnologia de captare optică a mișcării pentru a captura mișcările dansatorilor și apoi a le proiecta pe roboți.

robot oncologic
”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița

Roboți umanoizi cu inteligență artificială joacă primul meci de fotbal din lume în China

De asemenea, potrivit agenției de presă Anadolu, care citează publicația chineză Global Times, controlată de statul chinez, roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială au jucat primul meci de fotbal 5v5 complet autonom din lume, în timpul preliminariilor Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi de la Beijing.

Evenimentele anterioare s-au limitat la meciuri 3v3. În noul format, fiecare echipă a aliniat doi atacanți, doi fundași și un portar. Roboții s-au poziționat la fluierul de start și apoi au început să se lupte, să paseze și să șuteze fără control uman.

Unii au căzut în timpul coliziunilor, dar s-au recuperat rapid și au continuat să joace. Publicul a aplaudat fiecare gol. Meciul a durat 40 de minute, împărțit în două reprize de 15 minute, cu o pauză de 10 minute.

Regulamentul competiției are aproape 70 de pagini. Deși similar cu fotbalul uman, acesta permite mai mult contact fizic și include ajustări specifice roboților.

De exemplu, după o lovitură liberă, adversarii trebuie să aștepte 10 secunde înainte de a ataca, pentru a da timp AI-ului să execute jocurile.


 

Francezul care a intrat cu duba în zona pietonală din Baia Mare era drogat. Ce le-a spus polițiștilor la audieri

roboti, China, fotbal

China a lansat primul ”robot antilopă” din lume. Are conectivitate 5G și sisteme de vizualizare cu inteligență artificială
Stiri Stiinta
China a lansat primul ”robot antilopă” din lume. Are conectivitate 5G și sisteme de vizualizare cu inteligență artificială

Pentru lupii din Tibet, prima „antilopă robot” din China poate părea la fel de apetisantă ca turmele reale care cutreieră tundra accidentată, dar „creatura” face parte din sistemul de supraveghere din ce în ce mai extins al Beijingului.

”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița
Stiri Sanatate
”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, la Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează un ”robot oncologic” de preparare a citostaticelor.

Peste 150 de roboți inteligenți au uimit publicul la congresul AI din China. Spectacolul dat printre oameni
iLikeIT
Peste 150 de roboți inteligenți au uimit publicul la congresul AI din China. Spectacolul dat printre oameni

În China, a avut loc un congres dedicat Inteligenței Artificiale, iar vedetele sunt peste 150 de roboți, care au făcut spectacol printre oameni.

Tesla lansează robotaxi în zona San Francisco. Elon Musk și-a luat însă măsuri de siguranță, acțiunile companiei au crescut
Stiri Diverse
Tesla lansează robotaxi în zona San Francisco. Elon Musk și-a luat însă măsuri de siguranță, acțiunile companiei au crescut

Tesla a ajuns într-un moment de cotitură, compania lui Elon Musk pregătindu-se să lanseze serviciul său de robotaxi în San Francisco și Bay Area, zona înconjurătoare a metropolei din California.

