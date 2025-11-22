Vedetele ProTV au încercat să depisteze ce videoclipuri sunt generate de AI. Ce au răspuns chefii, prezentatorii și actorii

Clipurile generate de inteligența artificială sunt astăzi atât de convingătoare, că abia le poți depista.

Este o metodă nouă prin care poți păcăli pe cineva și care ne frustrează pentru că nu mai știm ce este real și ce este inventat în câteva secunde pe un telefon.

În fiecare zi vedem clipuri care par adevărate, dar care nu au existat niciodată.

Și ca să vedeți cât de ușor poți păcăli pe cineva, am pregătit următorul experiment, la filmarea emisiunii "Tu ești România", care va fi difuzată pe 1 decembrie.

Urmăriți materialul integral în videoclipul de mai sus.

