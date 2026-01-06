Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie

06-01-2026
CES 2026 aduce în Las Vegas cele mai importante inovații în tehnologie. De la roboți, care ne pot face treaba prin casă, la televizoare cu imagine mai clară ca niciodată ori telefoane care se transformă în tablete.

Marian Andrei

Roboții sunt vedete anul acesta la CES, în Las Vegas. Producătorii spun că aceste dispozitive ne-ar putea deveni parteneri de șah sau ne-ar putea face treaba prin casă.

Și nu doar atât. De exemplu, un roboțel - ce are propria personalitate care evoluează în timp - poate fi prietenul necuvântător perfect. Nu trebuie scos afară, ci doar pus la încărcat.

Roy Xue, Ludens AI: „Roboții din trecut sunt bazați pe reguli. Deci când oamenii interacționează cu ei trei zile, se plictisesc. Cu noile tehnologii roboții pot fi ca un animal de companie”.

Schimbăm registrul și ajungem la telefoane. Samsung se laudă cu un dispozitiv care se transformă într-o tabletă de 10 inchi. Se vinde în Coreea de Sud pentru 2.500 de dolari.

Marian Andrei: „În momentul în care este deschis, este foarte subțire, doar 4 mm grosime și atunci când este închis, te și anunță atunci când nu este închis bine, tocmai să nu-ți fie teamă că-l strici. În momentul în care este împăturit, ajunge la 12 mm, cât un telefon obișnuit cu husă”.

Steven Dickens, cercetător de piață: „E fascinant să vezi că această tehnologie a ecranelor plate are deja peste 10-15 ani și totuși reușim să vedem inovații fundamentale chiar în structura ecranului. Deși ne-am obișnuit cu ele acasă, ritmul inovației rămâne la fel de rapid”.

Iar frigiderul inteligent ne poate spune dacă avem toate ingredientele sau ne face o listă de cumpărături. Acest model este dotat cu o cameră și poate recunoaște produsele care sunt păstrate la rece. Poate vedea obiceiurile de consum și să ne recomande săptămânal ce ar trebui să mai cumpărăm.

Când ne apucăm de gătit, plita inteligentă se asigură că mâncarea este gătită la temperatura corectă. Totul, cu ajutorul unei aplicații.

06-01-2026

iLikeIT. CES 2026, spectacolul tehnologiei la Las Vegas: roboți de companie, telefoane pliabile și televizoare microRGB

CES 2026 aduce în Las Vegas cele mai importante inovații în tehnologie. Roboți care ne pot face treaba prin casă, televizoare cu imagine mai clară ca niciodată, ori telefoane care se transformă în tablete.

Peste 140.000 de oameni sunt așteptați la CES Las Vegas 2026, cel mai mare târg de tehnologie din lume

În curând, se deschide cel mai mare târg de tehnologie din lume, CES Las Vegas.

 

