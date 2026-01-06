Apple schimbă strategia de lansare. Când ar urma să apară iPhone 18

06-01-2026 | 09:35
Shutterstock

Apple este așteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, strategie care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvara anului viitor.

În loc să lanseze toate modelele noi în septembrie, Apple va lansa cele mai scumpe modele în toamnă și va lăsa restul dispozitivelor pentru primăvara anului viitor.

Cele două versiuni Pro, împreună cu primul iPhone pliabil, sunt așteptate să fie prezentate oficial în septembrie și să intre pe piață câteva săptămâni mai târziu.

Modelele de bază, amânate pentru primăvară

În primăvara care va urma evenimentului din septembrie, vor fi lansate iPhone 18 (versiunea de bază), iPhone 18e (cel mai ieftin smartphone Apple) și a doua versiune de iPhone Air.

Asta va face ca iPhone 17 să fie prezent pe piață ca cea mai nouă versiune de model de bază pentru mai bine de 18 luni, în loc de 12 luni, ca până acum.

Și, în premieră, 2026 va fi primul an de când există smartphone-urile Apple în care compania nu va scoate pe piață un model de bază al unei serii noi.

Apple, care și-a extins considerabil portofoliul de modele în ultimii ani, încearcă, astfel, să obțină un profit împărțit mai omogen pe parcursul anului, în loc ca acesta să fie concentrat pe final de an.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Sursa: News.ro

