Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase de la vânzare. Ar putea fi contaminate cu o toxină

Stiri actuale
06-01-2026 | 22:22
lapte praf NAN
Shutterstock

Mai multe loturi de lapte praf NAN de la Nestle au fot retrase de la vânzare de inspectorii sanitari. 

autor
Lorena Mihăilă

Anunțul vine după ce compania a descoperit că unul dintre ingrediente ar putea fi contaminat cu o toxină ce poate provcoa probleme grave bebelușilor.

„Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestor produse. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită. Nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate”, a transmis ANSVSA.

După ce a fost identificată o problemă de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestlé a efectuat „teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic și a amestecurilor de uleiuri corespunzătoare utilizate în producția produselor de nutriție infantilă potențial afectate”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, scrie Reuters.

Citește și
protest spital buzau
Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație

Simptomele care pot apărea la bebeluși

Nestlé a precizat că retragerea vizează loturi vândute în întreaga Europă  și Argentina, din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus.

„Cereulida este puțin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătire, folosirea apei clocotite sau în procesul de preparare a laptelui pentru sugari”, a avertizat Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA).

„Cereulida poate provoca simptome de toxiinfecție alimentară, care apar rapid și includ vărsături și crampe abdominale”, a declarat Jane Rawling, șefa departamentului de incidente din cadrul FSA.

Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație

Sursa: StirilePROTV

Etichete: europa, nestle, lapte praf,

Dată publicare: 06-01-2026 22:22

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație
Stiri actuale
Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație

Mai multe persoane au protestat spontan, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a murit înainte de operație.

Un bărbat din Bacău a vrut să urce în tren cu un cuțit și un spray lacrimogen. El a fost oprit la timp de polițiști
Stiri actuale
Un bărbat din Bacău a vrut să urce în tren cu un cuțit și un spray lacrimogen. El a fost oprit la timp de polițiști

Un bărbat a fost prins de jandarmi cu un spray iritant şi un cuţit, în zona Gării din municipiul Bacău, el devenind agitat când a văzut forţele de ordine.

O nouă tragedie pe „Drumul Morții”. Un bărbat a murit într-un accident rutier în care se aflau și alte 5 persoane
Stiri actuale
O nouă tragedie pe „Drumul Morții”. Un bărbat a murit într-un accident rutier în care se aflau și alte 5 persoane

Un bărbat de 41 de ani a murit în urma unui accident rutier care a avut loc, marţi, pe drumul european E 85, în satul Traian din comuna Săbăoani.

Recomandări
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris
Stiri Politice
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

După ce de Anul Nou a anunțat că un acord de pace, cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a mers, marți, la Paris, pentru cea mai importantă întâlnire la nivel european a începutului de an.

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat
Stiri externe
Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.

Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie
Stiri actuale
Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie

Numărul românilor care sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu începe să fie mai mare ca al celor care se opun. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Avangarde făcut la finalul anului trecut.

Top citite
1 busuioc sub perna
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se pune busuioc sub pernă în 2026 pentru a-ți visa ursitul. Ce fel de busuioc se pune sub pernă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 7 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Relația cu partenerul de cuplu se poate colora frumos
3 Spital
Shutterstock
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătăţii propune gărzi de 12 ore în spitalele de urgenţă pe anumite secții
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28