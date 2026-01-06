Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase de la vânzare. Ar putea fi contaminate cu o toxină

Mai multe loturi de lapte praf NAN de la Nestle au fot retrase de la vânzare de inspectorii sanitari.

Anunțul vine după ce compania a descoperit că unul dintre ingrediente ar putea fi contaminat cu o toxină ce poate provcoa probleme grave bebelușilor.

„Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestor produse. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită. Nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate”, a transmis ANSVSA.

După ce a fost identificată o problemă de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestlé a efectuat „teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic și a amestecurilor de uleiuri corespunzătoare utilizate în producția produselor de nutriție infantilă potențial afectate”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, scrie Reuters.

Simptomele care pot apărea la bebeluși

Nestlé a precizat că retragerea vizează loturi vândute în întreaga Europă și Argentina, din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus.

„Cereulida este puțin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătire, folosirea apei clocotite sau în procesul de preparare a laptelui pentru sugari”, a avertizat Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA).

„Cereulida poate provoca simptome de toxiinfecție alimentară, care apar rapid și includ vărsături și crampe abdominale”, a declarat Jane Rawling, șefa departamentului de incidente din cadrul FSA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













