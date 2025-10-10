Universul Mario revine. Galaxy și Galaxy 2 primesc o nouă viață pe Switch 2

Universul Mario chiar este unul mare, de la Karting la Golf la salvat prințesa. Și la propriu și prin acest Galaxy. Care nu este nou. Primul Mario Galaxy a fost lansat în 2007, iar Super Mario Galaxy 2 a apărut în 2010, ambele pentru Nintendo Wii.

Iar ce vedem acum, în 2025 este același joc doar livrate la pachet pentru Nintendo Switch 2.

Ambele titluri sunt considerate printre cele mai bune jocuri 3D plaftormer lansate vreodată, așa că pleacă dintr-un punct pozitiv. Dar să presupunem că suntem la primul contact cu acest joc.

Mario pornește din nou în aventură galactică

Super Mario Galaxy ni-l arată pe Bowser care o răpește pe Prințesa Peach. Știu, nimeni nu se aștepta la asta. Iar de aici Mario trebuie să călătorească de pe o planetă pe alta, ca să adune stele pe care le poate folosi pentru înfrângerea lui Bowser. Te ajută Rosalina și o gașcă simpatică de steluțe, numiți Luma.

Mario Galaxy 2 are parte de aceeași poveste, dar într-o galaxie mai cuprinzătoare. Dar, niciodată jocurile Mario nu au fost despre povești prea complicate - mecanica de joc, lumea sunt cele care compensează.

E chiar interesant, chiar dacă e un joc vechi, să vezi cât de creativi au fost producătorii jocurilor și cum au făcut spectacol încă de acum 18 ani. Iar acum, noile versiuni arată ca pentru 2025 - cu rezoluția îmbunătățită.

