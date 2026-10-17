Pare-se că e jocul perfect de încercat până vine GTA 6. Cuvântul „acțiune” nici măcar nu există în jocul ăsta. Alertă, notificări? Da, ai un cronometru, că trebuie să ajungi la timp în stație, dar altfel trebuie doar să te bucuri de peisaje și de un joc care nu te grăbește.

„Train Sim World 5” a apărut în 2024, deci nu mai este cel mai nou joc din serie, dar îl poți primi gratuit pe PlayStation Store ca parte din abonament. Plus că mai apare și la reduceri din când în când. Așadar, cum îi spune și numele, este un simulator, iar ca mecanic de tren ești practic responsabil de această mașinărie grea.

Spre deosebire de un simulator de mașini, unde te folosești de pedale și volan, aici ai zeci de comutatoare și manete, care toate trebuie apăsate, rotite și trase la momentul potrivit.

Dacă te arunci din prima în cabină, n-o să înțelegi mare lucru; de fapt, o să te chinui la nesfârșit să muți locomotiva înainte — trebuie să înțelegi ce face fiecare frână în parte, să pornești motorul, generatorul, luminile — să ai ușile închise. Și, într-un final, dacă ai noroc, vezi că ceva se mișcă.

Din fericire, există o școală lungă care te învață ce face fiecare comandă în parte — pe fiecare locomotivă în parte — fie ea cu aburi sau electrică.

Ultimul din seria „Train Sim World” este 7, lansat în urmă cu o lună, și costă în jur de 50 de dolari. Există însă și o variantă gratuită. Cel arătat astăzi, „Train Sim World 5”, pleacă de la 30-40 de lei pentru PC.