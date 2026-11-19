Unul din cinci angajați din SUA și-ar fi luat liber pentru lansarea GTA 6. „Am pregătit sufrageria”

A fost o noapte albă pentru pasionații de jocuri video care au așteptat cu sufletul la gură lansarea GTA 6 în România. După 13 ani de la ultima versiune a jocului, fanii au putut, în sfârșit, să dea play.