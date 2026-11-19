Marian Andrei: „GTA 6 este cel mai precomandat joc din istorie, estimările spun că vom ajunge undeva la 2 miliarde, 2 miliarde și jumătate în următoarele zile de vânzări totale pentru GTA 6. După cifrele de la Sensor Tower, până acum 17 milioane de oameni au precomandat jocul, au dat banii pe el, 400 sau 500 de lei în funcție de versiunea aleasă, până să-l joace. 75% din jocurile cumpărate au fost pe Playstation, 25% pe Xbox, este o adevărată secetă pe zona de console, ele nu prea se găsesc în special din cauza crizei cipurilor și memoriei RAM, dar acum lumea le caută și pentru acest joc. Până acum au generat vânzări de 1,6 miliarde de dolari. Este o cifră fantastică, care face orice companie din zona de entertainment invidioasă”
Lansarea GTA 6, cu precomandă, a fost un succes uriaș. În doar câteva ore s-au strâns 1,6 miliarde de dolari
Succes uriaș și o adevărată isterie mondială pentru jocul GTA 6, care pare să doboare toate recordurile la vânzări, după 13 ani de la varianta anterioară a jocului.