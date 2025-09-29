Tot mai multe platforme de streaming adoptă un DJ personalizat. Cum schimbă AI experiența muzicală a utilizatorilor
Tot mai multe platforme de streaming adoptă un DJ personalizat, o inteligență artificială care vorbește, anunță piesele următoare și încearcă să țină utilizatorii în aplicație cât mai mult timp.
Cel mai recent serviciu care a integrat această funcție este YouTube Music. Când faci un playlist, DJ-ul virtual îți poate vorbi despre vreme, despre melodia care urmează, despre ce ai ascultat anterior și îți sugerează melodii pe care nu le-ai mai ascultat de mult.
Această funcție caută să crească interacțiunea dintre utilizatori și serviciul de streaming.
Deși YouTube Music a lansat recent această opțiune, ea nu este încă disponibilă în România.
În schimb, Spotify oferă de ceva vreme o funcție similară, numită „meet your DJ”, care, odată activată prin playlisturile utilizatorului, învață preferințele muzicale și personalizează selecțiile.
