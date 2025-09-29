Tot mai multe platforme de streaming adoptă un DJ personalizat. Cum schimbă AI experiența muzicală a utilizatorilor

29-09-2025 | 09:49
Tot mai multe platforme de streaming adoptă un DJ personalizat, o inteligență artificială care vorbește, anunță piesele următoare și încearcă să țină utilizatorii în aplicație cât mai mult timp.

Marian Andrei

Cel mai recent serviciu care a integrat această funcție este YouTube Music. Când faci un playlist, DJ-ul virtual îți poate vorbi despre vreme, despre melodia care urmează, despre ce ai ascultat anterior și îți sugerează melodii pe care nu le-ai mai ascultat de mult.

Această funcție caută să crească interacțiunea dintre utilizatori și serviciul de streaming.

Deși YouTube Music a lansat recent această opțiune, ea nu este încă disponibilă în România.

În schimb, Spotify oferă de ceva vreme o funcție similară, numită „meet your DJ”, care, odată activată prin playlisturile utilizatorului, învață preferințele muzicale și personalizează selecțiile.

Puteți afla mai multe detalii din materialul video atașat.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

