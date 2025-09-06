Jocul săptămânii la iLikeIT este ”Mafia The Old Country”. Costă 250 de lei

06-09-2025 | 11:34
”Mafia The Old Country” este jocul săptămânii. Un joc de aventură-acțiune care își are acțiunea în Sicilia - înainte de Mafia 1, 2 sau 3.

Cristian Matei

Pentru cei care au descoperit magia jocurilor prin anii 2000, Mafia are un loc special pe podiumul nostalgiei, acolo cu Need for Speed, Grand Theft Auto San Andreas și Diablo.

”Mafia The Old Country” ne aduce la începutul secolului 20, în Sicilia, într-un orășel fictiv San Celeste și vedem nașterea mafiei siciliene.

Enzo Favara este personajul principal. Îl vedem la începutul jocului ca ajutor într-o mină din care este extras sulf. Din cauza șefului abuzator vrea să fugă pentru o viață mai bună. Și așa ajunge să lucreze pentru familia Torrisi, de care auzim și în Mafia 2.

De aici începe practic povestea ”The Old Country”. Acest Mafia este un joc de acțiune-aventură în stilul primelor două jocuri - cu povestea spusă linear - pentru cei care nu au timp și nici energie să exploreze o lume uriașă. Pe tot parcursul jocului, progresul tău este controlat.

”Mafia The Old Country” este disponibil pe PC, Playstation 5 și Xbox Seria S și X. Costă 250 de lei.

