Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT

Cumpărăturile ar putea deveni mai simple. Tot mai multe magazine pregătesc opțiuni ca în viitor să facem comenzi doar vorbind cu inteligența artificială.

Invitat la iLikeIT este expertul în comerț online, Arthur Rădulescu care ne explică cum ne poate ajuta AI-ul.

Marian Andrei: Ce presupune el mai exact sau ce înseamnă el?

Arthur Rădulescu: „Practic, Chat GPT-ul îți permite, dacă îi pui la dispoziție anumite end point-uri prestabilite, îți va prezenta produsele în cadrul unei conversații, iar cu un click dacă site-ul tău suportă anumite metode de plată în momentul de față vei putea să cumperi direct produsul dintr-un chat cu Chat GPT și pe viitor și cu alte agenți ai. Adică eu, de exemplu, dacă vreau să cumpăr niște căni de genul acesta din ceramică pe care aș vrea să le fac cadou de Crăciun, pot să-i spui lui Chat GPT caută cel mai bun model sau cel mai ieftin model sau cel mai frumos model. În mod conversațional vei obține produsele. Trebuie să folosești un anumit protocol, anumite app-uri pe care site-ul tău să le pună la dispoziție pentru a-i permite accesarea informațiilor, accesarea produselor, căutarea lor și prezentarea informației în Chat GPT. Ulterior, el va ști că tu suporți o anumită metodă de plată care este acceptată de către cea GPT. În momentul de față există o singură metodă de plată care este suportată, urmând ca și alți integratori de plată să se conecteze cu acest nou protocol.”

Mai multe detalii în VIDEO.

