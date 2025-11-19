TikTok anunță măsuri îmbunătățite pentru identificarea și eliminarea rețelelor de conturi care răspândesc ură și violență

19-11-2025 | 20:53
TikTok
Shutterstock

TikTok a anunțat miercuri măsuri îmbunătățite pentru combaterea rețelelor de conturi care promovează ura și violența. De asemenea, vor fi implementate noi instrumente de transparență pentru a identifica și gestiona mai eficient conținutul generat de AI.

autor
Mihaela Ivăncică

Peste 200 de milioane de oameni din Europa folosesc TikTok pentru a-şi împărtăşi pasiunile, a găsi comunităţi şi a se inspira reciproc.

Cu peste 100 de milioane de clipuri video încărcate în fiecare zi pe TikTok, evoluţia tehnologiilor, precum inteligenţa artificială, transformă, de asemenea, modul în care TikTok protejează platforma.

Actualizările includ:

• Funcţii noi pentru a susţine membrii comunităţii TikTok să se relaxeze, să se deconecteze şi să se reîncarce cu energie pe TikTok;

• Instrumente de transparenţă îmbunătăţite pentru identificarea, gestionarea şi înţelegerea conţinutului generat de AI;

• Măsuri îmbunătăţite pentru identificarea şi eliminarea reţelelor de conturi dedicate răspândirii urii şi violenţei pe TikTok.

Noi modalităţi prin care utilizatorii se pot relaxa, deconecta şi reîncărca cu energie pe TikTok

TikTok anunţă Timp şi Stare de Bine (Time and Well-being), un spaţiu unic în industrie, care introduce noi funcţii menite să îi ajute pe oameni să se relaxeze şi să dezvolte obiceiuri digitale conştiente.

• Spaţiul pentru Timp şi Stare de Bine oferă funcţii noi, printre care un jurnal de gânduri pozitive, o opţiune care oferă sunete de relaxare, precum şi exerciţii de respiraţie.

• Acesta include videoclipuri realizate de creatori care oferă recomandări practice despre cum pot fi folosite cât mai eficient instrumentele TikTok pentru siguranţă şi stare de bine.

• De asemenea, spaţiul integrează patru noi Misiuni de Stare de bine, concepute pentru a-i ajuta pe oameni să îşi formeze obiceiuri digitale echilibrate pe termen lung, prin îndeplinirea unor activităţi care încurajează comportamentele conştiente.

Rezultatele testelor preliminare arată că tot mai mulţi utilizatori revin la noul spaţiu pentru Timp şi Stare de Bine, comparativ cu meniul anterior pentru gestionarea timpului pe ecran. Această actualizare se bazează pe eforturile continue ale platformei de a susţine siguranţa şi starea de bine a comunităţii TikTok, în special a utilizatorilor adolescenţi.

Conturile adolescenţilor de pe TikTok au peste 50 de setări prestabilite de siguranţă, confidenţialitate şi securitate activate automat, care le permit să-şi exprime creativitatea în siguranţă, să interacţioneze cu prietenii şi să înveţe pe platformă.

Privind către 2026, TikTok va face o contribuţie de 100.000 $ către Tech Coalition SafeOnline Research Fund, pentru a sprijini activitatea lor dedicată tinerilor, familiilor şi bunăstării digitale.

De asemenea, TikTok va împărtăşi mai multe rezultate pe măsură ce continuă testările şi colectează feedback din partea comunităţii.

Pentru mai multe informaţii despre noile funcţii TikTok pentru bunăstarea comunităţii, accesaţi aici.

Transparenţă în AI

TikTok consideră că inteligenţa artificială (AI) poate transforma modul în care oamenii îşi exprimă creativitatea, descoperă noi pasiuni şi rămân în siguranţă pe platformă, atunci când este folosită în mod transparent şi responsabil.

De aceea, platforma investeşte în experienţe bazate pe AI care aduc un plus de valoare comunităţii, în timp ce dezvoltă instrumente de transparenţă pentru a identifica, gestiona şi înţelege conţinutul generat de inteligenţa artificială (AIGC).

TikTok anunţă şi noi modalităţi prin care continuă aceste iniţiative, inclusiv:

• Testarea unui instrument nou pentru a ajuta oamenii să gestioneze conţinutul generat de inteligenţa artificială (AIGC) în feed-ul lor.

• Stabilirea unui fond educaţional în valoare de 2 milioane de dolari destinat experţilor pentru a crea conţinut despre utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale.

• Mai multe tehnologii îmbunătăţite de etichetare a conţinutului generat de inteligenţa artificială (AIGC).

Mai multă transparenţă privind modul în care TikTok combate extremismul violent

TikTok oferă mai multă transparenţă în ceea ce priveşte modul în care îşi consolidează eforturile de lungă durată pentru a combate ura şi extremismul violent. Platforma foloseşte tactici suplimentare pentru a identifica şi elimina reţelele de conturi dedicate răspândirii urii şi violenţei pe TikTok.

Combaterea grupurilor care promovează ura online şi extremismul violent reprezintă o provocare majoră atât pentru societate, cât şi pentru întreaga industrie. De aceea, platformele trebuie să se adapteze constant, colaborând cu parteneri şi organizaţii din societatea civilă pentru a aborda ameninţările noi şi în continuă evoluţie.

TikTok publică mai multe informaţii despre modul în care combate formele de comportament motivate de ură sau extremism violent.

De asemenea, TikTok anunţă un parteneriat cu Violence Prevention Network, o organizaţie dedicată prevenirii extremismului violent, precum şi aderarea la Global Internet Forum to Counter Terrorism.

Aceste actualizări au fost anunţate în cadrul Forumului European pentru Încredere şi Siguranţă, organizat la biroul TikTok din Dublin, unde compania a găzduit atât jurnalişti şi creatori, cât şi experţi din întreaga Europă pentru a discuta aceste subiecte în detaliu.

Sursa: News.ro

Etichete: tiktok, violenta,

Dată publicare: 19-11-2025 20:48

