O influenceriță a mințit „din disperare” că suferă de cancer pentru mai mult de cinci ani. Mesajul postat pe TikTok

O influenceriță de pe TikTok și-a cerut scuze după ce a recunoscut că a mințit în legătură cu diagnosticul de cancer.

Brittany Miller, originară din Oxfordshire, este cunoscută pentru postările sale despre mâncare și stil de viață pe care le publică pentru cei trei milioane și jumătate de urmăritori ai săi de pe platformă.

Tânăra de 29 de ani a fost recent criticată pe platformă după ce un material care părea să arate o pagină de strângere de fonduri în care se afirma că a fost diagnosticată cu cancer gastric a devenit viral.

Într-un videoclip postat luni pe rețelele de socializare, Miller a recunoscut că a mințit în legătură cu diagnosticul și a spus că totul a pornit de la „o frază stupidă pe care o regret profund”.

„Am spus ceva în confidență unei persoane din cercul meu apropiat. Am spus că am o boală, și anume cancer”, a spus ea în postarea emoționantă. „Nu am făcut acest lucru cu intenție răutăcioasă sau pentru a înșela oamenii, am făcut-o din disperare, am făcut-o pentru a-i ține pe oamenii din viața mea aproape de mine.”

Mama a doi copii a spus că incidentul a avut loc în 2017, când avea „o sănătate mentală extrem de proastă”.

„La momentul respectiv, nu mi-am dat seama cât de grav era, dar era grav”, a spus ea. „Eram deprimată, aveam tendințe suicidale, eram pierdută, eram confuză – mi-am pierdut partenerul, mi-am pierdut slujba și au fost multe lucruri în acel an care m-au dus la boală mintală.”

Miller a subliniat că această invenție nu a fost „o înșelătorie de lungă durată sau o poveste manipulatoare, așa cum s-a prezentat”.

Ea a spus că pagina de strângere de fonduri în cauză a fost creată în numele ei de către un prieten.

„Imediat ce am văzut că au fost făcute donații, am închis pagina și nu am luat niciun ban din ea”, a explicat ea. „Lucrez pentru a deveni cea mai bună versiune a mea. Știu cât de oribilă este această boală și știu cât de mult afectează oamenii, așa că îmi pare foarte, foarte rău.”

De la incidentul din 2017, conținutul online al doamnei Miller despre creșterea copiilor, gătitul acasă și cumpărăturile online a generat un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare.

Poliția din Thames Valley a declarat că nu poate confirma zvonurile răspândite potrivit cărora Miller a fost condamnată pentru fraudă prin falsă reprezentare în iulie 2020, dar a adăugat că ancheta privind incidentul s-a încheiat.

