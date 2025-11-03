Tentativă de sinucidere transmisă live: un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni pe TikTok

Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, a fost găsit, luni, împuşcat în cap de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din Galaţi, care a spus că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare (TikTok), cum bărbatul s-ar fi împuşcat cu o armă.

"La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul principal Andreea Atomei.

Bărbatul figurează ca deţinător de arme letale dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

