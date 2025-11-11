ANCOM: Publicitatea politică este interzisă pe rețelele sociale. Cum pot raporta utilizatorii conținutul suspect

Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook și TikTok nu permit publicitatea politică în context electoral și pre-electoral. Utilizatorii pot raporta către platformele respective conținutul care ar putea fi considerat publicitate politică.

În România, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliți pe teritoriul țării noastre și pentru asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către acești furnizori.

”Platformele online foarte mari (VLOPs) și motoarele de căutare foarte mari (VLOSEs) sunt cele care au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană și au fost desemnate ca atare de către Comisia Europeană, așa cum este cazul Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn etc. Acestea se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene pentru cele mai stricte obligații prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, în timp ce pentru restul obligațiilor din Regulament, care sunt aplicabile și altor furnizori mai mici de servicii intermediare, competența de supraveghere este partajată cu coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire (în cazul platformelor menționate, acesta fiind Comisia din Irlanda – CnaM)”, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Furnizorii de servicii de găzduire (categorie în care se încadrează și platformele online) au obligația să instituie mecanisme care să permită oricărei persoane fizice sau entități să notifice informații pe care persoana sau entitatea respectivă le apreciază ca fiind conținut ilegal.

Astfel, utilizatorii pot raporta către platformele online (și către categoria mai largă a furnizorilor de servicii de găzduire) orice tip de conținut prezent în mediul online care ar putea încălca legislația română în materie electorală.

Obligațiile furnizorilor de servicii intermediare

Regulamentul privind serviciile digitale prevede obligația tuturor furnizorilor de servicii intermediare de a acționa diligent, obiectiv și proporțional în aplicarea propriilor condiții generale de utilizare.

În context electoral și pre-electoral, anumite platforme online foarte mari (cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn) nu permit publicitatea politică.

În aceste condiții, utilizatorii pot raporta către platformele respective conținutul care ar putea fi considerat publicitate politică.

ANCOM, desemnată prin lege coordonator al serviciilor digitale în România, este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliți pe teritoriul țării noastre și pentru asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către acești furnizori.

Autoritatea este responsabilă, în privința acestor furnizori, de toate aspectele legate de supravegherea și de asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale, elaborează legislația secundară și este punct de contact unic în relația cu Comisia Europeană și ceilalți coordonatori ai serviciilor digitale din alte state membre.

În cazul nerespectării de către furnizorii de servicii intermediare stabiliți în România a prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale, ANCOM poate aplica sancțiuni, inclusiv amenzi semnificative.

Depunerea plângerilor în ceea ce privește încălcarea Regulamentului referitor la serviciile digitale

Utilizatorii din România care consideră că furnizorii serviciilor intermediare au încălcat obligațiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (de exemplu: nu a putut fi raportat un conținut potențial ilegal sau nu s-a asigurat acces la un sistem intern de soluționare a plângerilor) pot depune plângere la ANCOM, direct sau printr-un organism, organizație sau asociație mandatată să reprezinte utilizatorul în vederea exercitării drepturilor acestuia, în conformitate cu prevederile art. 53 din Regulament. Atunci când plângerea vizează un furnizor care nu este stabilit în România, ANCOM o transmite coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire a furnizorului.

Furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari au obligația de a identifica și evalua riscurile sistemice, cum ar fi diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic și a proceselor electorale, precum și asupra siguranței publice, și de a institui măsuri rezonabile, proporționale și eficace de atenuare a riscurilor sistemice identificate, în conformitate cu art. 34 și 35 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În procesele electorale sunt relevante două documente care trebuie să ghideze acțiunile furnizorilor de platforme online foarte mari și de motoare de căutare foarte mari în gestionarea riscurilor asociate acestor procese:

Orientările către furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale.

Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online.

Analizarea legalității sau ilegalității unui conținut din sfera publicității politice disponibil pe platformele online intră în competența autorităților relevante – acele autorități sau instituții publice care au atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate.

Acestea au posibilitatea de a emite ordine de a acționa împotriva conținutului ilegal sau ordine de furnizare informații.

Ordinele pot fi emise și de către autoritățile judiciare în cadrul acțiunilor, activităților ori procedurilor desfășurate de acestea, potrivit competențelor legale conferite.

Altfel spus, autoritățile care au competențe în mediul offline într-un anumit domeniu au aceleași competențe și în mediul online.

Ca atare, autoritățile pot lua măsuri împotriva conținutului ilegal în mediul online în funcție de domeniul pe care îl gestionează.

