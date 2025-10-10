Sao Paulo găzduiește summitul Horasis despre viitorul AI. Liderii lumii discută cum tehnologia va transforma societatea

10-10-2025 | 12:23
Sao Paulo a devenit, pentru câteva zile, locul unde s-a vorbit despre viitor. Lideri din zeci de țări, cercetători și inovatori s-au reunit la conferința Horasis ca să înțeleagă cum evoluția inteligenței artificiale va schimba lumea în care trăim.

autor
Paula Herlo

Corespondent PROTV: „Peste 1.100 de participanți din 80 de țări au venit aici în Sao Paulo, în Brazilia, ca să participe la discuții despre cum va arăta în viitor omenirea. Inteligența artificială a fost pe agenda celor mai mulți dintre ei, iar întrebarea care rămâne este: cum va arăta omenirea odată cu evoluția inteligenței artificiale.”

Frank-Jürgen Richter, fost director al Forumului Economic Mondial de la Davos, este fondatorul și coordonatorul organizației Horasis, care reunește anual lideri globali în domeniul sustenabilității.

Richter explică impactul AI asupra locurilor de muncă

Frank-Jürgen Richter: „Acum AI ne va ridica la un nivel diferit, pe termen scurt e presiune pe angajați, e posibil ca mulți oameni să își piardă slujba. Dar pe termen lung vor apărea multe joburi noi. Așa că tehnologia ne va ajuta mereu, trebuie să acceptăm tehnologia și să inspirăm viitorul folosind AI. Cu timpul, AI va deveni companionul nostru, totul va fi făcut de AI. Poate că vom trăi într-o lume utopică, abundentă. Acum suntem în Sao Paulo, dar ne-ar plăcea să venim în România în viitor. Aveți mulți oameni talentați, educați și cu inima mare, deci sunt gata să venim.”

Profesorul Dekai Wu, pionier al inteligenței artificiale, a creat primul translator online și spune că inteligența artificială ne va transforma în curând viața de zi cu zi.

Dekai Wu, cercetător în domeniul AI: „AI spune acum lucruri fără să le gândească. Eu sper ca în următorii doi ani AI să gândească ce va spune.”

România prezintă inițiative pentru viitorii lideri

Inteligența artificială va schimba și piața muncii și, de aceea, e nevoie de noi specializări. România a fost prezentă la summit cu un proiect care a atras atenția participanților tocmai pentru că răspunde acestei nevoi: Institutul European de Sustenabilitate, o inițiativă care pregătește viitorii lideri în acest domeniu, fondat de Asociația EFDEN.

Claudiu Butacu, fondator al EFDEN: „Despre institut și prima cohortă care implementează în Teleorman primul proiect.”

Corespondent PROTV:Liderii lumii au vorbit la Horasis despre cooperare. Dar adevărata întrebare rămâne: ce alegem noi, fiecare, să facem mâine? Pentru că viitorul se scrie în funcție de ce facem fiecare dintre noi în fiecare zi.”

