Anunţată în ianuarie la Davos, W, care şi-a ales numele ca o aluzie la X (următoarea literă a alfabetului), speră să rivalizeze cu reţeaua americană capitalizând încrederea utilizatorilor.

Noua reţea a beneficiat de sprijinul mai multor personalităţi europene, printre care şi de cel al preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa. Politicianul portughez a publicat primul său mesaj pe W celebrând ''o platformă care îşi găzduieşte toate datele în Europa, pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar ai cărei utilizatori sunt cu toţii oameni verificaţi''.

Noua reţea W, cu sediul în Suedia, impune membrilor să-şi dovedească identitatea în momentul înscrierii (prin scanarea paşaportului sau a cărţii de identitate printr-o aplicaţie separată), ca să se asigure că sunt într-adevăr oameni, chiar dacă apoi pot utiliza un pseudonim pentru a comunica.

Este o mare diferenţă faţă de alte platforme, unde conturile false şi ''boţii'' abundă.

Fie că este vorba despre W, eYou sau d'Eurosky, o platformă de acces la reţelele de socializare independente inaugurată la mijlocul lui aprilie, iniţiativele europene în domeniu prosperă.

Europa este dominată de rețelele americane și asiatice

Platforma Bulle, care se prezintă ca ''o reţea socială sănătoasă'', a fost înfiinţată în ianuarie, în timp ce Monnett, o reţea la jumătatea drumului dintre TikTok şi Instagram, îşi va publica versiunea finală la începutul lui iulie.

Dacă tensiunile dintre Europa şi Statele Unite au alimentat în ultimele luni interesul publicului european pentru alternative locale în faţa giganţilor americani din domeniul tech, aceste reţele de mici dimensiuni au mult de lucru pentru a cuceri publicul.

În Europa, sectorul este în mare parte dominat de giganţii americani şi asiatici: Facebook şi Instagram, filiale ale grupului Meta, care numără 259 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, devansând TikTok (135,9 milioane) şi X (115,1 milioane), potrivit cifrelor comunicate Comisiei Europene.

''Reţelele de socializare provin din ţări situate în afara Europei. Noi le dăm banii noştri, datele noastre şi atenţia noastră'', a avertizat Anna Zeiter, directoarea platformei W, care a venit la Bruxelles pentru a prezenta acest nou instrument.