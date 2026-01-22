De fiecare dată când e o mica furtună geopolitică, apare și această necesitatea de a ne deconecta de la Facebook sau Instagram.

Una dintre ele este această rețea de socializare care se numește „W” (We), deocamdată rețea doar a fost anunțată ca titlu la Davos și avem doar această informație că este o anumită Anna Zeiter care ar fi CEO-ul rețelei, dar până acum nu avem aplicație pentru această platformă și probabil vom afla mai multe informații în perioada următoare. Știm că va fi o rețea care nu va pune preț pe algoritm iar toți utilizatorii vor trebui verificați cu un ID atunci când îți faci cont. Dacă ne uităm la nume, vedem că seamănă cu rețeaua X, tot o literă. Despre acest subiect nu au scris foarte multe site-uri.

În primul rând, noi am migrant de la Hi5 la Facebook tocmai pentru că a fost un efect de rețea și am văzut că prietenii noștri merg acolo, dar acum cred că suntem mult mai dependeți de Facebook pentru că avem acolo amintirile din ultimii 10-15 ani și atunci migrarea către o nouă rețea socială nu prea te lasă să transporți acolo toate fotografiile, video-urile pe care le-ai urcat, este un conținut pe care l-am acumulat mult timp.

Mai sunt rețele sociale despre care se tot discută în ultima perioadă. Una dintre ele este „Monet.social”, poți să îți faci cont aici, nu funcționează pe bază de algoritmi și în curând ar putea introduce niște abonamente pe care le-am putea plăti ca să nu vedem reclame și să nu fim noi datele, produsul. Chiar și pe site-ul lor scrie „Răspunul Europei la Big Tech”. Aplicația se blochează, este foarte greu să uci poze de profil și chiar dacă mi-am făcut cont nu văd deloc postări.

Au mai fost discuții despre alte rețele de socializare, de exemplu atunci când Elon Musk a cumpărat Twitter. Una dintre ele este Bluesky, similară cu X, în loc de pasăre avem un fluture și postările sunt mult mai curate și în ordine cronologică. Apoi mai avem „Mastodon”, este o rețea care funcționează pe bază de servere, de comunități locale care pot fi create de grupuri. Nu este neapărat despre prieteni, ci despre a găsi oameni care impart aceleași valori și pasiuni.

