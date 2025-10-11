O nouă rețea de socializare redefinește realitatea. Cu SORA, de la OpenAI, nu știi unde se termină fantezia

O nouă rețea de socializare promite să schimbe tot ce știm despre lume, prieteni și realitate.

SORA, proiectul celor de la OpenAI, este o platformă unde totul, absolut totul, este generat de inteligență artificială.

Fotografii, clipuri, oameni, peisaje, nimic nu există cu adevărat. Nu ne mai uităm la ce fac prietenii noștri, ci la ce face versiunea lor virtuală.

Și atunci apare întrebarea: unde se termină fantezia și unde mai începe realitatea?

Pentru mai multe informații urmăriți videoclipul atașat articolului.

