Nano Banana, inovația Gemini de la Google prin care oricine poate să ajungă într-o scenă de film

iLikeIT
11-09-2025 | 10:51
Pe internet a apărut un nou trend cu imagini generate de Inteligența Artificială: oamenii vor să se vadă fie în diferite epoci, fie transformați în figurine de colecție.

autor
Stirileprotv

Cum funcționează și cum putem încerca imaginile generate de inteligența artificiala, vedem în emisiunea „iLikeIT”.

Marian Andrei: „Așa se numește această tehnologie, Nano Banana de la Gemini, de generat imagini, înainte a fost pe ChatGPT, oamenii se făceau pe tot felul de jucării apoi se puneau pe rețelele de socializare, de data aceasta ideea e că te poți imagina în orice scenă de film, desene animate, făcând orice sport, de exemplu eu am vrut să mă fac o jucărie 3D și am rugat cu un prompt destul de complex că vreau să fiu o figurină 3/7, să se vadă în spate un monitor cu această imagine...foarte interesantă această imagine, însă poți să mergi mai departe decât atât pentru că te poți adăuga în diferite scene de filme, seriale.

Mai multe detalii, în video.

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, imagini, Gemini,

Dată publicare: 11-09-2025 10:43

