Pixel 10 Pro XL: când camera și AI-ul fac echipă

Pixel 10 Pro XL este cel mai ambițios telefon creat de Google până acum. Cu o cameră asistată de inteligență artificială, un ecran luminos și hardware rafinat, vrea să demonstreze că Android-ul poate rivaliza cu orice flagship.

L-am testat timp de o săptămână — și da, surprizele au fost pe bune.

Pe scurt:

– Cameră foarte bună, mai ales pe foto

– Video îmbunătățit, dar cu buguri minore

– Ecran și autonomie excelente

– AI util, nu decorativ

– Experiență Android curată, fluidă



E o temă care revine la fiecare lansare de Pixel: switch-ul.

Și nu de pe un Android pe altul, ci dincolo – de la Apple. Noul telefon te așteaptă cu cea mai familiară senzație de familiaritate când pui mâna pe el.

De la prima atingere, prima apăsare pe tasta de ON: motorul de vibrații haptic, ecranul, difuzoarele puternice. Știu că nu e corect să spun asta, din respect pentru cei care au muncit mult la dezvoltarea produsului, dar dacă vrei o cotă de piață mai mare, nu trebuie să improvizezi. Faci un checklist și îl bifezi.

Android 16 vine cu schimbări radicale – așa cum și iOS 26 încearcă să aducă un strop de prospețime cu Liquid Glass. Ca să nu mai vorbim de războiul Inteligențelor Artificiale: Apple Intelligence vs. Gemini.

Iar eu, apropo, trecut de aproape două luni de pe iOS pe Android, sunt exact în targetul acestui telefon.

Design

Telefonul este aproape identic cu 9. Diferența se vede la cele două grile pentru difuzor, în partea de jos – acum sunt simetrice. Pixel 10 vine cu culori noi, mai îndrăznețe. Pro rămâne conservator, dar apreciez nuanțele Jade și Moonstone.

Avem șasiu din metal și sticlă mată pe spate, plus celebra insulă pentru cele trei camere. Senzorul de temperatură rămâne și anul acesta – și are de câteva luni aprobare și pentru măsurarea temperaturii corpului, cu o acuratețe surprinzătoare. În mod ciudat, slotul SIM e poziționat sus. Varianta din SUA vine doar cu eSIM.

De la prima atingere, telefonul se simte scump – ca un flagship. Greu și shiny ca un… iPhone.

Pixel 10 și Pixel 10 Pro au 6,3 inch, cu diferențe la luminozitate: 3000 peak nits vs. 3300. Trebuie să fii geek să sesizezi asta. Cert e că ecranul e extrem de luminos, vizibil chiar și în soare puternic.

Pixel 10 Pro XL urcă la 6,8 inch (față de 6,9 inch la S25 Ultra sau iPhone 16 Pro Max). E o idee mai scund decât iPhone și mai îngust decât ambele. Sticla, față și spate, este Gorilla Glass Victus 2.

Butoanele laterale păstrează aceeași configurație – butonul de power peste cele de volum – și au un click plăcut.

Performanță

Călcâiul lui Ahile al Pixel-urilor a fost procesorul. Tensor G e ambiția Google de a-și construi propriul chip pentru Machine Learning on-device. Povestea a început acum 5 ani, odată cu Pixel 6, pe infrastructura Samsung – știm deja discuțiile despre Exynos. Performanța rar a fost lăudată, deși în utilizarea zilnică telefoanele s-au descurcat decent.

Tensor G5, procesorul de anul acesta, e fabricat de TSMC. Simplul zvon că producția se mută în Taiwan a încins forumurile. Primele teste arată însă că G5 e departe de Snapdragon 8 Elite sau Apple A18. Totuși, în utilizarea de zi cu zi – aplicații, jocuri – diferențele nu se simt. Abia când îl pui lângă un Galaxy S25 Ultra vezi timpi mai mari de încărcare în jocuri, dacă alergi după fiecare milisecundă.

Cameră

Oh, rubrica asta e atât de Pixel. Încă nu știu dacă îmi plac sau nu camerele, dar încerc să pun pe hârtie ce simt.

Inteligența artificială stă deasupra fotografiei digitale așa cum digitalul a stat deasupra filmului. O simplă fotografie a devenit o experiență augmentată. Cum Google e expert în procesarea imaginii și în AI, era inevitabil ca cele două lumi să se unească acum, pe Pixel 10.

Camera Coach – un asistent care te învață să faci fotografii mai bune, oferind sugestii de încadraturi și ghidare pas cu pas.



Pro Res Zoom – combină fotografia clasică cu GenAI. Orice zoom peste 30X e „ajutat” de AI, care își imaginează detaliile lipsă. 8 din 10 poze ies ok, dar la texte apar hieroglife.

Foto cu Pro Res Zoom

Foto fără Pro Res Zoom

AI Video Boost – Pixel 10 Pro XL devine unul dintre cele mai bune telefoane pentru filmare. Activezi opțiunea, filmezi, iar câteva ore mai târziu primești notificarea că procesarea s-a terminat. Rezultatul: detalii superbe, tranziții line, Night Sight spectaculos.



Și da, e nevoie – pentru că în mod normal filmările sunt doar decente, nu extraordinare. Stabilizarea și trecerea între camere lasă de dorit, mai ales la zoom mare. Probleme pe care nu le-am văzut la iPhone sau Samsung. Dar cred că pot fi rezolvate prin update-uri.

Pentru fotografie însă, Pixel rămâne „regele luminii”.

Camere pe spate:

Principală – wide, 50 MP

Tele – 48 MP, zoom optic 5X

Ultra Wide – 48 MP, echivalent 13 mm

Culorile sunt redate corect, fără suprasaturație, cu acel contrast specific Pixel. Doar câteva erori de procesare: cerul transformat din albastru în gri, galbenul lumânării estompat. Night Sight rămâne spectaculos, iar camera Tele e preferata mea.

Modelul Portret vine cu 1X ori 3X și de cele mai multe ori face o treabă bună. Deși uneori, camera de selfie nu se descurcă prea bine cu accesorii: cum vedem acest exemplu - cu căștile Nothing Ear Open care vin peste lobul urechii. Apreciez totuși că deși aveam fața roșie, după efort intens, tonul pielii a fost păstrat.



Iată acest exemplu de pe marginea unui teren de fotbal. E atât de Pixel felul în care adaugă sharpness: textura pistei roșii e păstrată impecabil, plasa verde e separată clar de fundal, iarba artificială e împinsă spre un verde natural.







În cazul obiectivului Tele, este păstrată aceeași ”știință a culorilor”, obiectele sunt comprimate frumos și aduse mai aproape de tine. Așa că indiferent că am folosit camera la BIAS ori la fotografiat arhitectură modernă - camera este spot on.







Ultra-wide chiar este ultrawide, echivalentul unui 13mm. Dă senzația de cameră de acțiune și este interesantă mai ales pentru filmare. Dar se descurcă și pe timp de noapte datorită senzorului mare.







Pentru filmare însă este altă poveste. Camerele pot filma foarte bine, cu detalii, culorile potrivite, fără aberații. Am o problemă însă cu un mic tremurat al senzorului optic, așa cum se vede și în această filmare. Dacă un clip ajunge în cloud, pentru procesare, atunci acest neajunsuri dispar. Dar procesarea poate dura și câteva ore. Nu sunt singurul care raportează această problemă.



Camera de selfie este foarte wide, cred că cea mai wide din câte am văzut pe un smartphone pe care am pus mâna. Dar prinde bine detalii.







Baterie

Tensor G5 este eficient, nu se încălzește inutil și gestionează bine procesele de fundal. Cei 5200 mAh rezistă lejer până seara. Pe la 15:00–16:00, am încă 45–50%. Încărcarea: 45W pe fir, 25W cu Qi2.

Apare și PixelSnap, echivalentul MagSafe, cu magneți puternici pentru accesorii. Suportul meu auto de iPhone a mers perfect și pe Pixel 10.

Extras

Apeluri prin satelit la urgențe

Gemini Live cu cameră

Circle to Search

Din păcate, în Europa plătim mai mult pe hardware, dar multe funcții software nu sunt disponibile. Aș vrea să testez Magic Cue, care îți aduce în față informații utile din telefon (mailuri, calendar, mesaje), cu procesare on-device. Aici Tensor G5 strălucește.

AI Call Screening sau Live Translate în apeluri încă lipsesc la noi.



Concluzie

Pixel 10 Pro XL e cel mai matur Pixel de până acum. Gândit nu doar să atragă utilizatori de la Apple, ci și să fure de la rivalii direcți. Are tot ce trebuie: hardware eficient, software impecabil, cameră care te provoacă să fii creativ.

Pentru Apple e o perioadă grea, după promisiunile neîmplinite cu Super Siri și Apple Intelligence. Iar restul producătorilor trebuie să profite.

Îmi place Pixel pentru software și cum decide Google că ar trebui să arate un Android de top. Dar, mai ales pentru capabilitățile de fotografiat. Știu că oriunde și oricând pot face niște poze excepționale. Iar numele de Pixel e pe merit generația aceasta.

