iLikeIT. Internetul viitorului este aici. Cum funcționează browserul care face cumpărături în locul tău

Internetul viitorului este aici. Astăzi prezentăm un browser care are inteligența artificială integrată. Acesta poate naviga în locul nostru.

De exemplu dacă dorim să facem cumpărături online tot ce trebuie să facem este să scriem o comandă si sa spunem ce dorim mai exact să cumpărăm.

După ce am inserat comanda, asistentul nostru alimentat de inteligența artificială va căuta singur produsele pe care dorim să le cumpărăm și le va băga în coșul de cumpărături pentru noi.

Mai multe detalii în Video atașat.

