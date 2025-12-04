Rusia a blocat accesul la Roblox, acuzând platforma de conținuturi extremiste și promovarea „propagandei LGBT”

04-12-2025 | 16:42
Roblox
Shutterstock

Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează "propaganda LGBT", au raportat miercuri media de stat, informează AFP.

Mihaela Ivăncică

Într-o declaraţie publicată de agenţiile de presă ruse, organismul de reglementare a media ruse Roskomnadzor a afirmat că pe această platformă sunt foarte răspândite "conţinuturi nepotrivite ce pot avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale şi morale a copiilor".

"Copiii din joc sunt supuşi hărţuirii sexuale, sunt obţinute de la ei fotografii intime şi sunt constrânşi să comită acte depravate şi violenţe", subliniază comunicatul.

Roblox, proprietate a societăţii californiene Roblox Corporation, nu a răspuns imediat la o solicitare de a comenta decizia. Platforma - ce permite utilizatorilor să creeze propriile lor jocuri şi să le partajeze cu alţii - era platforma de jocuri mobile cele mai descărcate în Rusia în 2023, potrivit publicaţiei economice ruse Vedomosti.

Circa 100 de milioane de persoane o folosesc zilnic în lume, cei sub 13 ani reprezentând aproximativ 40% dintre utilizatorii săi în 2024, potrivit companiei.

Roblox a fost chemat în judecată de mama unei fetițe abuzate. Reclamantă: a creat un „peisaj infernal pentru pedofili”
Gigantul de jocuri Roblox a fost chemat în judecată de mama unei fetițe abuzate. Reclamantă: A creat un „peisaj infernal”

Probleme de acces în Rusia

Utilizatorii au început să semnaleze probleme de acces la platforma de jocuri în Rusia miercuri dimineaţa, potrivit site-urilor care supraveghează întreruperile pe internet.

Platforma Roblox a fost interzisă şi în alte ţări, printre care Qatar, Irak şi Turcia, în principal pentru îngrijorări legate de securitatea copiilor, în tip ce statele americane Texas şi Louisiana au dat în judecată aplicaţia din aceleaşi motive.

Roblox Corporation afirmă că ea moderează toate conţinuturile prin controale umane şi instrumente de inteligenţă artificială.

Rusia a ameninţat în mai multe rânduri cu interzicerea site-urilor străine, în cadrul a ceea ce apărătorii drepturilor omului consideră drept o tentativă mai amplă a autorităţilor ruse de a controla şi supraveghea utilizarea internetului.

Roskomnadzor a anunţat săptămâna trecută că intenţionează să interzică WhatsApp, al doilea cel mai popular serviciu de mesagerie din ţară, sub pretextul că nu reuşeşte să preîntâmpine "criminalitatea".

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 04-12-2025 16:42

Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Platforma impune verificarea vârstei prin recunoaștere facială
Stiri externe
Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Platforma impune verificarea vârstei prin recunoaștere facială

Copiii nu vor mai putea interacționa cu adulți necunoscuți pe platforma Roblox, ca parte a unui set extins de măsuri menite să protejeze utilizatorii tineri, scrie BBC.

Gigantul de jocuri Roblox a fost chemat în judecată de mama unei fetițe abuzate. Reclamantă: A creat un „peisaj infernal”
Stiri Diverse
Gigantul de jocuri Roblox a fost chemat în judecată de mama unei fetițe abuzate. Reclamantă: A creat un „peisaj infernal”

O mamă a dat în judecată gigantul de jocuri Roblox pentru că ar fi permis unui prădător sexual să îi exploateze fiica prin intermediul popularei aplicații pentru copii.

S-a lansat ”Secret Neighbor” pe Roblox, un joc multiplayer captivant, dezvoltat de studioul românesc Amber
iLikeIT
S-a lansat ”Secret Neighbor” pe Roblox, un joc multiplayer captivant, dezvoltat de studioul românesc Amber

E timpul pentru iLikeIT și jocuri. Ne uităm la una dintre cele mai noi producții, fabricată în România, alături de Mihai Sfrijan - producător - invitat în studioul nostru.  

Mai mulți copii amenință că se sinucid după ce le-au fost închise conturile unui joc online. Reacția Ministerului Educației
Stiri actuale
Mai mulți copii amenință că se sinucid după ce le-au fost închise conturile unui joc online. Reacția Ministerului Educației

Un consilier al ministrului Educaţiei a declarat că ministerul a primit din partea Poliţiei Române o informare cu privire la un aspect îngrijorător înregistrat în mai multe ţări: copii cărora le-a fost închis contul de Roblox au ameninţat că se sinucid.

Ce caută copiii pe Internet de sărbători: jocul Roblox, seturi Lego și genul muzical K-pop
iLikeIT
Ce caută copiii pe Internet de sărbători: jocul Roblox, seturi Lego și genul muzical K-pop

Căutările pe Internet în această perioadă, din partea copiilor, a evidenţiat interes pentru jocul Roblox, jucării Lego, respectiv trupele de muzică BTS şi Blackpink, arată datele unei analize realizată de Kaspersky.

Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

