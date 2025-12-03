Tot mai mulți tineri fac terapie pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc. Orașele cu cele mai multe cereri

Stiri actuale
03-12-2025 | 08:57
×
Codul embed a fost copiat

Tot mai mulți tineri români cer ajutor specializat pentru a scăpa de dependența de jocurile de noroc.

autor
Daniel Moldovan,  Mariana Apostoaie

Cererile pentru astfel de terapii, în rândul celor din noile generații, au crescut cu aproape 18%, potrivit unei platforme online de sănătate mintală.

Unul dintre pacienți are 27 de ani și face terapie de mai bine de șase luni. A cerut ajutor după ce și-a pierdut banii, familia și apropiații.

Pacient: „Ușor, ușor, am pus un bilet astăzi, un bilet mâine, am început în fiecare weekend. Și, ușor, ușor, am mai început o dependență, de păcănele. Îmi era frică că nu o să fiu înțeles, la început mi-a fost destul de greu, dar, ușor, ușor chiar dă rezultate”.

Experții spun că noua generație e mult mai conștientă de importanța sănătății mintale. Cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani caută cel mai des ajutor, după ce pierd controlul.

Citește și
apa prahova
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu

Ovidiu Alexinschi, psihiatru adicții: „Nu mai este acea frică, acea reticență, acea stigmatizare de a te adresa la un specialist”.

Cristian Grigore, psiholog clinician: „Conștientizează că pe termen mediu nu au nicio șansă să câștige. Nu e neapărat o dependență de bani, ci de emoția pe care a trăit-o cândva. Nevoia de ajutor nu te face să fii mai vulnerabil. Faptul că nu mai este această discriminare, este un câștig, căci reușesc mult mai ușor să depășească această dependentă”.

Tot specialiștii sunt de părere că suportul familiei e la fel de important precum terapia, iar tinerii confirmă.

Tânăr: „În jocuri, cumva găseam un fel de refugiu, în care să îmi reîncarc bateriile. Devenise ca o nouă metodă de găsire a fericirii. Mama mea a apelat la un psiholog. Îmi era foarte rușine de mine, este un pas spre vindecarea mea”.

Cristian Grigore, psiholog clinician: „Dacă familia este alături, trasează granițe sănătoase, aș sugera familiei să nu se ducă cu vinovăție către ei”.

Cea mai mare cerere pentru terapie se înregistrează în zona dependenței de jocuri de noroc. În segmentul 18-24 ani, ponderea celor care caută ajutor specializat a crescut cu 17,5%, iar în cazul tinerilor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, s-a dublat și a ajuns la 31%.

Cei mai mulți dintre cei care încearcă să scape de acest viciu, cu ajutorul psihologilor, sunt din București, Cluj, Iași, sau Constanța.

Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Sursa: Pro TV

Etichete: tineri, jocuri de noroc, terapie,

Dată publicare: 03-12-2025 08:57

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu
Stiri actuale
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat.

Salvare contracronometru în Ceahlău. Un bărbat de 64 de ani a fost găsit inconștient pe munte
Stiri actuale
Salvare contracronometru în Ceahlău. Un bărbat de 64 de ani a fost găsit inconștient pe munte

Intervenție dificilă în județul Neamț pentru salvarea unui bărbat de 64 de ani, găsit inconștient pe munte.

Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din două surse alternative pentru a putea funcționa
Stiri actuale
Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din două surse alternative pentru a putea funcționa

Operatorul ESZ Prahova și Termo Ploiești vor asigura, temporar, alimentarea cu apă a rafinăriei OMV Petrom de la Brazi, pentru ca aceasta să își poată continua activitatea în contextul crizei generate de problemele de la barajul Paltinu.

Recomandări
Anchetele de fraudă zguduie Bruxelles-ul. Ursula von der Leyen se confruntă cu cea mai gravă criză de credibilitate
Stiri externe
Anchetele de fraudă zguduie Bruxelles-ul. Ursula von der Leyen se confruntă cu cea mai gravă criză de credibilitate

Ancheta Parchetului European în cazul Federicăi Mogherini se transformă într-o criză și pentru Ursula von der Leyen. Criticii șefei CE se folosesc de această situație pentru a cere un vot de neîncredere.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a făcut ca OMV Petrom să oprească centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național. Însă oficialii spun că, de săptămâna viitoare, va putea funcționa din nou.

Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții
Stiri externe
Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții

Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28