Tot mai mulți tineri fac terapie pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc. Orașele cu cele mai multe cereri

Tot mai mulți tineri români cer ajutor specializat pentru a scăpa de dependența de jocurile de noroc.

Cererile pentru astfel de terapii, în rândul celor din noile generații, au crescut cu aproape 18%, potrivit unei platforme online de sănătate mintală.

Unul dintre pacienți are 27 de ani și face terapie de mai bine de șase luni. A cerut ajutor după ce și-a pierdut banii, familia și apropiații.

Pacient: „Ușor, ușor, am pus un bilet astăzi, un bilet mâine, am început în fiecare weekend. Și, ușor, ușor, am mai început o dependență, de păcănele. Îmi era frică că nu o să fiu înțeles, la început mi-a fost destul de greu, dar, ușor, ușor chiar dă rezultate”.

Experții spun că noua generație e mult mai conștientă de importanța sănătății mintale. Cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani caută cel mai des ajutor, după ce pierd controlul.

Ovidiu Alexinschi, psihiatru adicții: „Nu mai este acea frică, acea reticență, acea stigmatizare de a te adresa la un specialist”.

Cristian Grigore, psiholog clinician: „Conștientizează că pe termen mediu nu au nicio șansă să câștige. Nu e neapărat o dependență de bani, ci de emoția pe care a trăit-o cândva. Nevoia de ajutor nu te face să fii mai vulnerabil. Faptul că nu mai este această discriminare, este un câștig, căci reușesc mult mai ușor să depășească această dependentă”.

Tot specialiștii sunt de părere că suportul familiei e la fel de important precum terapia, iar tinerii confirmă.

Tânăr: „În jocuri, cumva găseam un fel de refugiu, în care să îmi reîncarc bateriile. Devenise ca o nouă metodă de găsire a fericirii. Mama mea a apelat la un psiholog. Îmi era foarte rușine de mine, este un pas spre vindecarea mea”.

Cristian Grigore, psiholog clinician: „Dacă familia este alături, trasează granițe sănătoase, aș sugera familiei să nu se ducă cu vinovăție către ei”.

Cea mai mare cerere pentru terapie se înregistrează în zona dependenței de jocuri de noroc. În segmentul 18-24 ani, ponderea celor care caută ajutor specializat a crescut cu 17,5%, iar în cazul tinerilor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, s-a dublat și a ajuns la 31%.

Cei mai mulți dintre cei care încearcă să scape de acest viciu, cu ajutorul psihologilor, sunt din București, Cluj, Iași, sau Constanța.

