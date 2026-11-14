Asta este lumea din The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Deși e un spațiu cu multă acțiune întunecată, cu monștri și cu răul care încearcă să învingă binele, în realitate parcă ne aflăm într-o lume chiar simpatic desenată. E încă o demonstrație că uneori o grafică bună nu înseamnă să imiți lumea reală, ci, din contră, să creezi o atmosferă de basm care să te prindă.

The Legend of Zelda are deja o istorie de 40 de ani, de la primul titlu din serie, lansat în 1986. Iar Ocarina of Time, Breath of the Wild sau A Link to the Past au ținut seria relevantă în toți acești ani.

Cum se joacă

Ocarina of Time, titlul de care vorbim, a fost lansat pentru prima dată în 1998, iar ce am jucat acum pe Nintendo Switch 2 este un remake complet al jocului. Care, apropo de recordurile lui GTA 6, s-a vândut în 5,2 milioane de exemplare în doar 4 zile, cel mai bun start pentru un joc Nintendo pe Switch 2. Ca în jocul original, ești tot Link, tot într-o lume 3D, tot cu sabie și scut. Doar că acum ai câteva lucruri în plus: poți să alergi sau să ținteşti mișcând consola prin aer. Unele zone sunt mai mari și pot fi explorate. Povestea însă Nintendo a păstrat-o neschimbată.

Jocul începe cu Navi, un mic spirit care îl trezește pe Link dintr-un coșmar: un călăreț în armură neagră fuge cu o tânără. Link este chemat la marele copac Deku, unde primește o misiune care îl vă ține ocupat tot restul jocului.

Copacul Deku este pe moarte, blestemat de Ganondorf, regele Gerudo. Vrăjitorul din deșert își dorește Triforța, un artefact sacru care îi dă puteri nelimitate celui care o atinge. Înainte să se stingă, copacul îi dă lui Link o piatră spirituală și îl trimite la castelul Hyrule. Acolo o întâlnește pe prințesa Zelda, care a avut și ea același coșmar. Ca să-l oprească pe Ganondorf, Link trebuie să adune încă două pietre: una de la Goroni, uriașii care mănâncă roci și trăiesc pe vulcanul Death Mountain, și una de la Zora, poporul care trăiește în apă.

Cu pietrele adunate și cu ocarina primită de la Zelda, Link deschide ușa din Templul Timpului și scoate din piatră Master Sword. Și aici jocul face cea mai frumoasă întorsătură: Link se trezește șapte ani mai târziu. E adult, iar Hyrule nu mai seamănă deloc cu lumea colorată de la început. Fără să știe, chiar el i-a deschis drumul lui Ganondorf. De aici, jocul te plimbă între cele două vârste: cu ajutorul sabiei te întorci în copilărie și înapoi, iar uneori ce faci ca puști se vede șapte ani mai târziu.

Ocarina e un instrument real, un fluier mic din ceramică. În joc, Link primește una de la Saria, prietena lui din pădure, iar mai târziu pe cea din titlu, Ocarina of Time, chiar de la prințesa Zelda. Și chiar cânți la ea: o folosești ca să deschizi uși, să faci din zi noapte sau să-ți chemi calul. Multe mecanici au rămas din jocul original și, până la urmă, ele fac seria The Legend of Zelda specială: provocări inedite, puzzle-uri care îți storc creierul și o mulțime de locuri fantastice de explorat.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time este disponibil doar pe Nintendo Switch 2 și costă 380 de lei.