"Mă aştept la o confruntare deschisă mâine, pentru că ambele echipe sunt încă în joc. România va avea fanii în tribune şi îşi doreşte să facă un meci bun şi să câştige atât împotriva noastră, cât şi cu Bosnia. Noi ne dorim să ocupăm locul doi în grupă, aşa că ne aşteptăm la o partidă foarte frumoasă", a afirmat Jan Urban.

Întrebat ce ar dori să îmbunătăţească la echipa sa înaintea ultimelor două partide din grupă, tehnicianul polonez a spus că prioritatea este obţinerea unor rezultate mai bune: "Poate rezultatele. Cred că trebuie să ne concentrăm pe joc, să ne gândim cum vrem să jucăm şi căror jucători să le acordăm şanse mai mari. Trebuie să evoluăm astfel încât ultimul meci să aibă o miză pentru noi".

Referitor la informaţiile apărute în presa poloneză privind o posibilă demitere a sa şi la presiunea rezultatelor, Jan Urban a făcut şi o comparaţie cu situaţia selecţionerului României, Gheorghe Hagi.

"Încerc să mă raportez normal la ceea ce apare în presă. Lucrurile sunt diferite. Sunt fericit că am această ocazie de a fi selecţionerul naţionalei Poloniei. Ne străduim să ne gândim doar la ceea ce avem de făcut şi facem tot ce ţine de noi, fără să ne lăsăm influenţaţi de ceea ce apare în presă. Presiunea există întotdeauna în sport, nu doar în fotbal. Sunt însă în situaţii diferite faţă de Hagi. Mi se pare că el a convocat un număr mare de jucători înaintea acestor meciuri, pentru că a vrut să vadă de ce dispune, gândindu-se probabil la Campionatul European. În fotbal, aşteptările sunt mari. Mulţi aşteaptă să câştigi, să reorganizezi echipa, să aduci oameni noi, dar, în acelaşi timp, toţi îşi doresc victoria. Vom vedea ce presiune va fi şi asupra mea. Unii scriu că deja am fost schimbat", a declarat Urban.

Urban a vorbit şi despre sprijinul pe care echipa naţională a Poloniei îl primeşte din partea suporterilor, indiferent de rezultate: "Vor fi mulţi fani, pentru că avem suporteri minunaţi, care sunt mereu alături de noi, indiferent dacă câştigăm sau pierdem. Suporterul nostru este acolo şi la bine, şi la rău. Faptul că au încredere este ceva normal, pentru că au avut-o întotdeauna, la fel cum o avem şi noi".

România va juca sâmbătă 14 noiembrie (21:45) cu Polonia, pe Arena Naţională, şi marţi 17 noiembrie (21:45) cu Bosnia-Herţegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în ultimele meciuri din grupa de Liga Naţiunilor.