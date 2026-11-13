Potrivit publicației germane, Moscova a înaintat o propunere de reformare a arhitecturii de securitate în Europa în cadrul discuțiilor informale purtate cu reprezentanți europeni în timpul negocierilor trilaterale de săptămâna aceasta de la Abu Dhabi cu Ucraina și SUA, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Bild a menționat că, în paralel cu delegațiile oficiale, s-au stabilit contacte în diferite formate, unele prin intermediul mediatorilor civili, iar altele prin intermediul mediatorilor militari.

Ca parte a unei propuneri formulate în acest context, Rusia ar fi solicitat păstrarea teritoriilor pe care le-a ocupat deja în Ucraina, pe lângă partea din Donbas pe care nu a reușit să o cucerească pe cale militară, precum și demilitarizarea porturilor ucrainene din Odesa și Nikolaiv.

Ucraina nu ar putea adera la NATO, dar ar putea adera la Uniunea Europeană, așa cum a subliniat deja Moscova în trecut.

În plus, Alianța Nord-Atlantică ar trebui să-și închidă bazele militare din țările baltice, iar Finlanda ar trebui să se retragă din NATO - organizație la care a aderat în urma invaziei ruse în Ucraina - și să revină la statutul său neutru dinaintea conflictului, conform aceluiași set de propuneri.

De asemenea, planul prevede o restructurare a Republicii Moldova, care ar deveni republică federală din care ar face parte oficial Transnistria și Găgăuzia, deși, în cazul aderării la UE, acestea din urmă ar putea organiza referendumuri privind propria independență.

În schimb, Rusia ar renunța la staționarea armelor nucleare și a rachetelor cu rază medie de acțiune în Belarus.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat joi, în declarații preluate de agenția rusă Interfax, că Moscova nu a cerut retragerea Finlandei din NATO și că acest subiect 'nu a fost discutat' la Abu Dhabi.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen (foto articol), a calificat vineri drept 'scandaloase' presupusele cerințe ale Moscovei față de NATO și a subliniat că Kremlinul urmărește ca țările Alianței să-și impună singure restricții care să servească intereselor Rusiei.

'Acest gen de lucruri nu sunt negociabile, iar Rusia știe asta. Este absolut revoltător chiar și numai să sugerezi așa ceva', a declarat Häkkänen în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit lui Häkkänen, arhitectura de securitate europeană, în măsura în care se referă la apărarea țărilor independente și a statelor membre ale NATO, nu este 'deloc un subiect negociabil'.

În opinia sa, în ultima vreme Rusia a devenit tot mai insistentă în a pune la încercare Europa și Statele Unite, pentru a vedea în ce măsură aceste țări ar fi dispuse să cedeze în fața pretențiilor sale.

'Cu cât Occidentul va fi mai conciliant față de ambițiile militare ale Rusiei, cu atât Rusia îl va testa mai mult. Moscova va merge atât de departe cu aceste testări pe cât îi va permite indulgența occidentală', a subliniat el.

Potrivit lui Häkkänen, strategia Rusiei constă în maximizarea cerințelor sale înainte de orice negocieri cu Europa pentru ca apoi să facă presupuse concesii și să își atingă mai ușor obiectivele inițiale.

Finlanda a aderat oficial la NATO pe 4 aprilie 2023, după mai puțin de un an de la începerea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, după aproape trei decenii de cooperare strânsă cu Alianța Nord-Atlantică, renunțând la politica istorică de nealiniere militară.