Jocul săptămânii. Football Manager 26 promite o experiență mai realistă. Ce preț are acest simulator

Dacă ești genul care comentează mult de pe canapea la meciurile de fotbal, poate ar trebui să-ți sufleci mânecile și să intri tu pe teren. Football Manager 26 este un simulator unde poți să antrenezi cât și cum vrei tu.

Football Manager este un joc complex, în care joci rolul unui antrenor, cu tot ce ține de jucători, transferuri, pregătire fizică și psihică, buget, interviuri, probleme cu patronul.

Ai rețeta completă într-un joc în care îți permiți să visezi la o carieră de succes. Football Manager are o istorie de peste 20 de ani și o bază de milioane de fani. Iar noul titlu, adică 26, ar fi trebuit să apară anul trecut, dar, din diverse motive — de calitate, în principal — Sports Interactive a amânat lansarea. Football Manager 26 vine construit pe un engine nou, Unity.

Avantajul se vede în grafică: meciurile simulate arată mai bine — nu la nivelul lui FC26, dar e clar o îmbunătățire. Interfața de management, acolo unde ai grijă de echipă, este uneori prea încărcată și e nevoie de timp de acomodare. Uneori arată ca un soft de contabilitate și nu ca un joc din 2025. Iar după zeci de ore petrecute în Football Manager 24, aici parcă lucrurile par cam grăbite.

Sigur, unele lucruri pot fi rezolvate prin actualizări ulterioare, în special interfața. Ce se întâmplă între meciurile de fotbal e un pic dezorganizat. În Football Manager 24 ajungeai mai ușor în setările pentru echipă.

Rămâne avantajul modului de joc Carieră, de unde poți porni de jos ca să aduci echipe mici în Champions League. Jocul costă aproximativ 300 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













