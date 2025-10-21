Internetul, paralizat de problemele unui centru de date. Peste 5 miliarde de dolari pierderi pentru companiile afectate

Zeci de milioane de oameni din întreaga lume nu și-au mai putut accesa ieri site-urile sau jocurile preferate. Specialiștii estimează pierderi de aproape 5 miliarde de dolari pentru afacerile afectate.

Internetul pare mult mai fragil decât îl vedem noi și este ciudat cum un simplu serviciu de pe coasta de est a SUA a putut să afecteze o parte importantă a internetului.

Cristi Movilă, consultant: „Trăim într-o lume din ce în ce mai conectată. Pe de o parte încercăm să optimizăm costurile și să conectăm toate sistemele, astfel încât să le avem disponibile imediat. Pe de altă parte, ar trebui să fim din ce în ce mai atenți la back-up, la redundanțe, la un fail safe pe care ar trebui să le avem la îndemână în caz că ceva pică. Conectând aceste sisteme devenim mai gragili tocmai pentru că le-am conectat”.

Marian Andrei: „Trebuie să explicăm faptul că internetul are o bază, formată din centre de date, deținute de puține companii”.

Cristi Movilă: De asta le numim hyperscaler, cele trei companii mari la nivel global care dețin 30% în cazul Amazon Web Services, din tot traficul de internet”.

Marian Andrei: Centrele lor de date sunt în toată lumea, dar problema a fost cu unul de pe coasta de est. E ca și cum toate lucrurile de care avem nevoie, de la evidența populației, farmacii și medici ar funcționa într-un singur centru comercial. Atunci când se întâmplă ceva, când se ia curentul, nu mai poți să faci nimic.

Cristi Movilă: O analogie făcută de cineva din State: a fost un trafic jam (n.r un ambuteiaj), în care adresele fizice ale centrelor de date, prin acele DNS-uri, și cererile venite din partea clienților. A fost ca într-un ambuteiaj, ca într-un mall în care toți ne îngrămădim să ajungem unde avem treabă. De asta este foarte important să un back-up, ca toate serviciile să aibă back-up, să fim atenți cum putem reface rapid accesul.

