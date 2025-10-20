Incidentul Amazon expune vulnerabilitatea internetului global. Serviciile nu au fost încă restaurate complet

iLikeIT
20-10-2025 | 19:28
×
Codul embed a fost copiat

Aplicații și site-uri importante, din întreaga lume, inclusiv din România, au fost indisponibile luni, după ce „Amazon Web Services”, gigantul care le găzduiește datele, a picat.

autor
Lavinia Petrea

Aplicații precum Roblox, Snapchat sau Open AI nu au putut fi accesate temporar.

La fel și mai multe servicii bancare. Acest incident, care este în curs de soluționare, arată cât de fragil este ecosistemul digital. În caz de colaps, pot fi urmări deosebit de grave.

În jurul orei 8 dimineața, unul dintre cei mai mari furnizori ai unei infrastructuri de cloud – adică centre uriașe unde sunt stocate, gestionate și procesate date, situat în SUA – a picat, iar serviciile unor site-uri și aplicații din întreaga lume nu au mai putut fi accesate. Aplicații populare și în România, cum ar fi Roblox, Snapchat sau Canva, au căzut temporar, iar clienții au primit astfel de mesaje: utilizatorii pot întâmpina probleme la accesarea sau utilizarea aplicației.

Impactul mai mare a fost resimțit la nivelul companiilor care nu au putut folosi diverse site-uri și aplicații legate la sisteme de stocare din America de Est.

Citește și
servicii Amazon cazute
Serviciile de sistem ale Amazon nu mai funcționează. Mai multe aplicații sunt afectate: Snapchat, Alexa, Fortnite, Perplexity

Cristi Movilă, specialist tech: „Și noi încercam să folosim diverse aplicații și nu ne dădeam seama de ce nu funcționează. Toate aplicațiile astea au capacitatea de a distribui încărcarea către mai multe centre. Uite, acum chiar ne-a ajutat acel regulament și acea, cumva, panică a Europei pentru a ține totul în Europa. Practic, majoritatea aplicațiilor și site-urilor din Europa au bază de date și procesarea în Europa și atunci totul a fost funcțional”.

În România, băncile, magazinele online și marile companii au fie propriile centre de stocare, fie furnizori locali. În situațiile în care un data center nu mai este funcțional, un plan de recuperare a informațiilor în caz de dezastru este esențial.

Ionuț Ariton, furnizor de servicii cloud: „Este și responsabilitatea fiecărui client să își protejeze datele, să își ia toate măsurile de precauție pentru astfel de incidente. Se poate face prin planuri de continuitate a afacerii, prin recuperare în caz de dezastru, prin planuri testate periodic. Nu numai ne gândim că nu o să se întâmple, ci ce facem noi în cazul în care se întâmplă”.

Specialiștii de la Amazon au încercat să remedieze problema.

Chris Stokel-Walker, tech journalist, Sky News: „Astfel de probleme apar atât de frecvent pentru că aceste companii (precum AWS) sunt imense și dețin o mare pondere din piață, apare acest efect în cascadă: cade un sistem, apoi altul și apoi, cât ai clipi, jumătate din internet a căzut. Dar nimic nu sugerează că ar fi vorba de un atac deliberat sau o breșă de securitate, oricât de frecvente ar fi problemele de acest gen. Cel mai probabil aici este vorba de ceva benign, o eroare umană, cineva care a tastat ceva greșit sau a forțat un update”.

Conform site-ului Amazon Web Services, problemele nu au fost încă remediate în totalitate.

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Sursa: Pro TV

Etichete: aplicatii, internet, pana,

Dată publicare: 20-10-2025 19:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
UE va interzice complet importul de gaze rusești până la sfârșitul lui 2027. Două state se opun
Stiri externe
UE va interzice complet importul de gaze rusești până la sfârșitul lui 2027. Două state se opun

Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, relatează AFP.

Serviciile de sistem ale Amazon nu mai funcționează. Mai multe aplicații sunt afectate: Snapchat, Alexa, Fortnite, Perplexity
iLikeIT
Serviciile de sistem ale Amazon nu mai funcționează. Mai multe aplicații sunt afectate: Snapchat, Alexa, Fortnite, Perplexity

O pană majoră s-a produs luni dimineață (ora României, n. red.) la sistemele de cloud ale Amazon Web Services (AWS), afectând mai multe servicii online, inclusiv Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite și multe altele.

Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”
Stiri actuale
Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”

2025 este un an dificil pentru cei care își caută un loc de muncă în România. Numărul posturilor disponibile a scăzut cu aproape 20%, iar concurența este mai mare ca oricând.

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28