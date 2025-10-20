Incidentul Amazon expune vulnerabilitatea internetului global. Serviciile nu au fost încă restaurate complet

Aplicații și site-uri importante, din întreaga lume, inclusiv din România, au fost indisponibile luni, după ce „Amazon Web Services”, gigantul care le găzduiește datele, a picat.

Aplicații precum Roblox, Snapchat sau Open AI nu au putut fi accesate temporar.

La fel și mai multe servicii bancare. Acest incident, care este în curs de soluționare, arată cât de fragil este ecosistemul digital. În caz de colaps, pot fi urmări deosebit de grave.

În jurul orei 8 dimineața, unul dintre cei mai mari furnizori ai unei infrastructuri de cloud – adică centre uriașe unde sunt stocate, gestionate și procesate date, situat în SUA – a picat, iar serviciile unor site-uri și aplicații din întreaga lume nu au mai putut fi accesate. Aplicații populare și în România, cum ar fi Roblox, Snapchat sau Canva, au căzut temporar, iar clienții au primit astfel de mesaje: utilizatorii pot întâmpina probleme la accesarea sau utilizarea aplicației.

Impactul mai mare a fost resimțit la nivelul companiilor care nu au putut folosi diverse site-uri și aplicații legate la sisteme de stocare din America de Est.

Cristi Movilă, specialist tech: „Și noi încercam să folosim diverse aplicații și nu ne dădeam seama de ce nu funcționează. Toate aplicațiile astea au capacitatea de a distribui încărcarea către mai multe centre. Uite, acum chiar ne-a ajutat acel regulament și acea, cumva, panică a Europei pentru a ține totul în Europa. Practic, majoritatea aplicațiilor și site-urilor din Europa au bază de date și procesarea în Europa și atunci totul a fost funcțional”.

În România, băncile, magazinele online și marile companii au fie propriile centre de stocare, fie furnizori locali. În situațiile în care un data center nu mai este funcțional, un plan de recuperare a informațiilor în caz de dezastru este esențial.

Ionuț Ariton, furnizor de servicii cloud: „Este și responsabilitatea fiecărui client să își protejeze datele, să își ia toate măsurile de precauție pentru astfel de incidente. Se poate face prin planuri de continuitate a afacerii, prin recuperare în caz de dezastru, prin planuri testate periodic. Nu numai ne gândim că nu o să se întâmple, ci ce facem noi în cazul în care se întâmplă”.

Specialiștii de la Amazon au încercat să remedieze problema.

Chris Stokel-Walker, tech journalist, Sky News: „Astfel de probleme apar atât de frecvent pentru că aceste companii (precum AWS) sunt imense și dețin o mare pondere din piață, apare acest efect în cascadă: cade un sistem, apoi altul și apoi, cât ai clipi, jumătate din internet a căzut. Dar nimic nu sugerează că ar fi vorba de un atac deliberat sau o breșă de securitate, oricât de frecvente ar fi problemele de acest gen. Cel mai probabil aici este vorba de ceva benign, o eroare umană, cineva care a tastat ceva greșit sau a forțat un update”.

Conform site-ului Amazon Web Services, problemele nu au fost încă remediate în totalitate.

