Serviciile de sistem ale Amazon nu mai funcționează. Mai multe aplicații sunt afectate: Snapchat, Alexa, Fortnite, Perplexity

iLikeIT
20-10-2025 | 12:10
servicii Amazon cazute
Downdetector

O pană majoră s-a produs luni dimineață (ora României, n. red.) la sistemele de cloud ale Amazon Web Services (AWS), afectând mai multe servicii online, inclusiv Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite și multe altele.

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Instrumentul de verificare a situației serviciilor AWS a transmis că mai multe funcționalități sunt „afectate” de probleme operaționale și că se „investighează creșterea ratei de eroare și a latenței pentru mai multe servicii AWS în regiunea US-EAST-1” - deși întreruperile afectează și serviciile din alte regiuni la nivel global, notează publicația The Verge.

Utilizatorii de pe Reddit afirmă că asistentul inteligent Alexa nu funcționează și nu poate răspunde la întrebări sau solicitații. Problema AWS pare să afecteze și platformele care rulează pe rețeaua sa cloud, inclusiv Perplexity, Airtable, Canva și aplicația McDonalds. Cauza întreruperii nu a fost confirmată și nu este clar când va fi restabilit serviciul normal.

„Perplexity nu funcționează în acest moment”, a declarat Aravind Srinivas, CEO al Perplexity, pe X. „Cauza principală este o problemă AWS. Lucrăm la rezolvarea acesteia.”

Tabloul de bord AWS a raportat pentru prima dată probleme care afectează regiunea US-EAST-1 la ora 3:11 AM ET.

„Suntem implicați activ și lucrăm atât pentru a atenua problema, cât și pentru a înțelege cauza principală. Vom oferi o actualizare în 45 de minute sau mai devreme, dacă vom avea informații suplimentare de comunicat”, a anunțat Amazon într-o actualizare publicată la ora 3:51 AM ET.

BBC, ora 12.00 (ora României): Este greu de spus câte aplicații au fost afectate de această problemă, dar este suficient să spunem că lista nu este scurtă – cel puțin potrivit Downdetector, un site unde sunt raportate ”căderile” altor site-uri:

- Snapchat
- Zoom
- Roblox
- Clash Royale
- My Fitness Pal
- Life360
- Clash of Clans
- Fortnite
- Canva
- Wordle
- Signal
- Coinbase
- Duolingo
- Slack
- Smartsheet
- PokemonGo
- Epic Games
- PlayStation Network
- Peloton
- Rocket League…

Chiar și site-ul web al autorității fiscale britanice HMRC este menționat ca nefuncționând corect.

Pe de altă parte, este posibil ca multe dintre aceste platforme să funcționeze bine pentru unii, dar nu și pentru alții.

Ce este Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) este divizia de cloud computing a gigantului tehnologic, iar infrastructura sa susține milioane de site-uri web și platforme ale marilor companii.

Multe dintre aplicațiile de pe telefoane rulează de fapt pe centrele de date AWS.

Într-o actualizare a paginii sale de stare a serviciilor, unde evidențiază orice probleme, a declarat că poate confirma „rate semnificative de eroare pentru solicitări” către unul dintre punctele sale finale pentru servicii din regiunea US-EAST-1.

Clienții mai multor bănci au reclamat, de asemenea, probleme

Potrivit Downdetector, unele bănci sunt, de asemenea, afectate de întrerupere, inclusiv Halifax, Lloyds și Bank of Scotland.

Amazon Web Services asigură o mare parte din infrastructura din spatele multor site-uri web, motiv pentru care impactul este atât de extins.

Sursa: BBC, The Verge

Etichete: aplicatii, internet, amazon,

Dată publicare: 20-10-2025 11:35

