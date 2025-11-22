Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT

În industria muzicală inteligența artificială a început deja să schimbe regulile jocului.

Astăzi poate să cloneze o voce în câteva secunde, poate să copieze un stil întreg și poate să lanseze milioane de melodii într-o singură zi.

Pentru unii e o unealtă, pentru alții e un pericol. Deliric este invitatul din emisiunea iLikeIT și ne povestește mai multe despre acest subiect.

Mai multe detalii în video!

