Inteligența artificială, folosită tot mai des în muzică. Deliric explică mai multe în emisiunea iLikeIT
În industria muzicală inteligența artificială a început deja să schimbe regulile jocului.
Astăzi poate să cloneze o voce în câteva secunde, poate să copieze un stil întreg și poate să lanseze milioane de melodii într-o singură zi.
Pentru unii e o unealtă, pentru alții e un pericol. Deliric este invitatul din emisiunea iLikeIT și ne povestește mai multe despre acest subiect.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
22-11-2025 10:15