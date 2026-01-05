Peste 140.000 de oameni sunt așteptați la CES Las Vegas 2026, cel mai mare târg de tehnologie din lume
În curând, se deschide cel mai mare târg de tehnologie din lume, CES Las Vegas.
Care sunt inovațiile anului și la ce să ne așteptăm de acolo, ne spune Marian Andrei.
Peste 140.000 de oameni vor ajunge la CES Las Vegas în zilele următoare, pentru cel mai important târg de tehnologie din lume, unde peste 4.500 de companii ne arată viitorul.
Practic, aici se decide ce vom cumpăra și cum va evolua tehnologia în 2026.
Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.
Sursa: Pro TV
05-01-2026
05-01-2026 10:18